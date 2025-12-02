إيلاف من بغداد: سارعت شركة دانة غاز إلى نفي تقرير نشره موقع المونيتور الأميركي زعم أن رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، طلب استمرار تعليق الإنتاج في حقل خورمور الغازي إلى حين الانتهاء من التحقيقات الأمنية المتعلقة بالهجوم الأخير على الحقل.

وكان تقرير المونيتور قد أشار إلى أن موقف رئيس الوزراء العراقي "لا يستند فقط إلى معطيات أمنية"، بل—بحسب تعبير التقرير—"يُستخدم كورقة ضغط في ملفي الكهرباء ورواتب الموظفين" تجاه حكومة إقليم كردستان، في إشارة إلى توتر داخلي مستمر حول الصلاحيات والتمويل.

لكن الشركة الإماراتية سارعت إلى نفي الرواية بشكل مباشر، معتبرة أن ما ورد في التقرير "لا يمتّ للحقيقة بصلة". وقال متحدث باسم دانة غاز إن المعلومات المنشورة "غير صحيحة على الإطلاق"، وأكد أن رئيس الوزراء عبّر بوضوح عن رغبته في استئناف الإنتاج بأسرع وقت، وأنه أبدى دعماً مباشراً وفعّالاً في الجوانب الأمنية.

كما أشاد المتحدث بزيارة ميدانية عاجلة قام بها كبار المسؤولين الاتحاديين إلى موقع الحقل بعد الهجوم، مشيرًا إلى "التزام الحكومة بإصدار نتائج التحقيق ومتابعة الإجراءات اللازمة لتهيئة الظروف الآمنة لإعادة التشغيل".

من جانبها، كانت حكومة إقليم كردستان قد أعلنت بشكل منفصل استئناف إنتاج الغاز من الحقل، بهدف إعادة تشغيل محطات الكهرباء التي توقفت بالكامل نتيجة للهجوم الصاروخي الذي وقع ليلة الأربعاء الماضي.

التباين بين التقارير يعكس تناقضًا في الروايات حول إدارة ملف الطاقة في البلاد، في وقت تتصاعد فيه الضغوط على البنى التحتية للغاز والكهرباء، وسط وضع سياسي دقيق يوازن بين مقتضيات الأمن والتحالفات المحلية.