شهدت الأسواق العالمية هذا العام تقلبات حادة، اتسمت بدورات إخبارية متسارعة وصدمات جيوسياسية وتقلبات سوقية كبيرة، كما شهدت الشركات تقلبات حادة نتيجة عمليات بيع مفاجئة في السوق تلتها انتعاشات حادة، على الرغم من هذه التقلبات، ظل النمو الاقتصادي العالمي مستقرًا في معظمه، وبلغت أسواق الأسهم في الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة وألمانيا وأستراليا أعلى مستوياتها على الإطلاق، وقد أبرزت هذه البيئة أهمية الاستراتيجية طويلة المدى في ظل التقلبات قصيرة المدى.

بالنظر إلى عام 2026 يواجه الاقتصاد العالمي مجموعة جديدة من التحديات والفرص، مما يتطلب من الشركات العابرة للحدود القدرة على التكيف والاستشراف الاستراتيجي.

المخاطر الاقتصادية الرئيسية التي يجب مراقبتها في عام 2026

في سبتمبر، كشفت البيانات المنقحة أن الولايات المتحدة أضافت 911 ألف وظيفة أقل مما أُبلغ عنه سابقًا خلال الاثني عشر شهرًا التي سبقت مارس، مما يشير إلى تلاشي الزخم في سوق العمل، وقد تجلى هذا الاتجاه في ظل حالة عدم اليقين بشأن استراتيجية إدارة ترامب للرسوم الجمركية، والتي عطلت سلاسل التوريد وشوهت تدفقات التجارة.

في حين ارتفعت التجارة العالمية بنحو 300 مليار دولار أمريكي في النصف الأول من عام 2025، إلا أن حجمها ارتفع بنسبة 1% فقط، مما يشير إلى تضخم الأسعار وليس التوسع الحقيقي.

وقد أدت ضغوط ضعف سوق العمل وتقلبات التجارة إلى تقلبات حادة في السوق، ارتفع مؤشر التقلبات (VIX) (أو "مؤشر الخوف" في سوق الأسهم) فوق مستوى 50 نقطة، ليصل إلى مستويات لم يُشهد لها مثيل خلال جائحة كوفيد 19 والأزمة المالية العالمية عام 2008، بينما سجل الدولار الأمريكي أسوأ أداء له في النصف الأول من العام منذ عام 1973.

في العام المقبل، سيكون من الأهمية بمكان وأكثر صعوبة من أي وقت مضى مواكبة هذه التحولات الاقتصادية.

هل ستُخفف السياسة النقدية أم تُشددها؟

مع مواجهة البنوك المركزية لضغوط متزايدة من تزايد الديون وتغير الأجندات السياسية، أصبحت استقلاليتها معرضة للخطر بشكل متزايد، على سبيل المثال: يواجه الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي "حقبة جديدة من الهيمنة المالية" حيث تتأثر سياسته بحاجة الحكومة إلى إدارة أعباء ديون هائلة.

في مراجعته الأخيرة للسياسة النقدية التي استمرت خمس سنوات، أشار الاحتياطي الفيدرالي إلى أن سعر الفائدة المحايد "قد يكون الآن أعلى مما كان عليه خلال العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين، مما يعكس التغيرات في الإنتاجية والتركيبة السكانية والسياسة المالية وعوامل أخرى تؤثر على التوازن بين الادخار والاستثمار"، وهذا يعني أن إعادة التضخم إلى مستواه المستهدف قد يتطلب تباطؤًا اقتصاديًا أكبر مما كان متوقعًا.

في حين أن الاحتياطي الفيدرالي قد يخفض أسعار الفائدة إلى 2.75% - 3.25% بحلول منتصف عام 2026، فإن التضخم الثابت والتعريفات الجمركية التجارية قد تُؤخر التخفيضات، مما يُنذر بسيناريو "ارتفاعها لفترة أطول".

في المقابل، من المتوقع أن تنحرف السياسة النقدية في أوروبا واليابان عن نظيرتها في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة في عام 2026، ومن المرجح أن يواصل البنك المركزي الأوروبي دورة تخفيف السياسة النقدية، مع توقع انخفاض التضخم في منطقة اليورو إلى ما دون هدفه البالغ 2%، ومن المتوقع أن يواصل بنك اليابان خروجه البطيء من السياسة النقدية شديدة التيسير، ساعيًا إلى زيادات متواضعة في أسعار الفائدة مع استقرار التضخم حول هدفه البالغ 2%.

مع تشابك السياسة النقدية مع ديناميكيات الدين والمساومات السياسية وثقة السوق، أصبحت حتى الاقتصادات المتقدمة ذات البنوك المركزية المستقلة تاريخيًا مقيدة بالحقائق المالية، ومع استمرار هذا التحول حتى عام 2026 قد نشهد انتهاء دورة خفض أسعار الفائدة العالمية التي بدأت إلى حد كبير في عام 2024.

الدولار الأمريكي: هل يفقد هيمنته أم يظل قويًا؟

اشتد الجدل حول التخلي عن الدولرة في عام 2025، مدفوعًا بضعف نادر في الأسهم والسندات الأمريكية والدولار خلال مرحلة تجنب المخاطرة.

في حين أظهرت مكانة الدولار كملاذ آمن علامات توتر، فإن دوره كعملة احتياطية عالمية مقابل رموز العملات الأخرى ليس مهددًا بشكل مباشر، ومع ذلك، تُولي الأسواق الآن أهمية أكبر لمصداقية السياسة الأمريكية، لم يعد من الممكن اعتبار مكانة الدولار كملاذ أساسي أمرًا مفروغًا منه، لا سيما في ظل تنويع البنوك المركزية لاحتياطياتها بعيدًا عن الدولار الأمريكي، وخاصة في الأسواق الناشئة.

كما تشهد طريقة فواتير التجارة العالمية تحولًا مماثلًا، حيث أصبحت المزيد من السلع تُسعر بعملات غير الدولار الأمريكي، يُسرّع الاستخدام المتزايد للعملات الرقمية وأنظمة الدفع البديلة للمعاملات عبر الحدود من الابتعاد عن الدولار الأمريكي.

مع ذلك، لا تزال العملة ذات أهمية عالمية، حيث تُشكل حوالي 90% من معاملات الصرف الأجنبي و66% من الديون الدولية و58% من احتياطيات النقد الأجنبي.

في عام 2026 من المرجح أن يظل التخلي عن الدولرة اتجاهًا مستمرًا ولكنه لا يتسارع بوتيرة تُهدد بشكل جوهري الدور العالمي للدولار على المدى القريب، في غضون ذلك، عزز اليورو مكانته كبديل موثوق، إذ أصبحت 55% من سندات AAA العالمية مقومة باليورو، على الرغم من العقبات الهيكلية التي تحول دون تحوله إلى عملة رئيسية على المدى الطويل.

التوترات الجيوسياسية تُعيد تشكيل أسواق الصرف الأجنبي

بعد أن كانت المخاطر الجيوسياسية تقتصر على الحروب والإرهاب، أصبحت تشمل الآن التشرذم الاقتصادي والعزلة التجارية وتصاعد السياسات الحمائية، وإلى جانب تزايد وتيرة الصدمات، أضعفت هذه الديناميكية الجديدة آفاق نمو الشركات وأدخلت مستويات جديدة من عدم اليقين.

ستؤثر هذه البيئة غير المتوقعة على فئات الأصول بشكل مختلف، حيث من المحتمل أن تستفيد الاقتصادات المعتمدة على التصدير من ارتفاع أسعار السلع الأساسية خلال النزاعات، بينما تواجه المناطق التي تعتمد بشكل كبير على الواردات رياحًا معاكسة.

تتباين أقساط المخاطر المالية بين الدول، مما يعكس اختلافات في القدرة الدفاعية والتعرض الاستراتيجي، ويشير البنك المركزي الأوروبي إلى أن دول الاتحاد الأوروبي الأقرب إلى روسيا أو تلك التي تزيد من إنفاقها الدفاعي تشهد بالفعل ضغوطًا تصاعدية على عائدات السندات السيادية.

الفرص في اقتصاد عالمي مجزأ

على الرغم من التحديات، يُتيح الاقتصاد العالمي المجزأ فرصًا فريدة للشركات والمؤسسات العالمية القادرة على التكيف مع الواقع الجديد.

تُتيح إعادة هيكلة طرق التجارة وسلاسل التوريد فرصًا للدول الخارجية والمراكز الإقليمية، وبالمثل، يُمكن للشركات تخفيف حدة الاحتكاكات من خلال إعادة النظر في إدارة المخزون وتقليص مستحقاتها وتعديل استراتيجيات الائتمان للحفاظ على تدفق نقدي سليم.

إن التحول نحو انضباط مالي غير تقليدي يعني أن أسعار الصرف أصبحت أكثر حساسية لمفاجآت السياسات مما يستلزم حماية استباقية من المخاطر، ويحتاج المستثمرون الآن إلى علاوة لتعويض المخاطر المُتوقعة وتُعطى أسعار الفائدة الحقيقية (التي تُراعي التضخم) أولوية متزايدة على العوائد الاسمية.

من المتوقع أن يستمر تقلب أسعار العملات في عام 2026 مدفوعًا بأخبار غير متوقعة مثل التحول المفاجئ في التوقعات المستقبلية أو أحداث جيوسياسية غير متوقعة، مما يتيح فرصًا للشركات التي تُجري وتستقبل مدفوعات عبر الحدود لتطوير استراتيجياتها في مجال الصرف الأجنبي والنظر في التحوط ضد المخاطر باستخدام أدوات مثل العقود الآجلة.