أثار صمود الملاعب المستضيفة لكأس أمم أفريقيا لكرة القدم 2025 في المغرب أمام غزارة الأمطار تساؤلاً واسعاً في منصات التواصل الاجتماعي بشأن التقنية المستخدمة في هذه المنشآت لتصريف المياه.

وشهدت غالبية مباريات البطولة حتى الآن أمطاراً غزيرة خصوصاً تلك التي جمعت المغرب أمام جزر القمر وانتهت بفوز "أسود الأطلس" بهدفين لصفر.

ولم تتأثر المباريات رغم كمية الأمطار المتساقطة على الملاعب، إذ لم تشهد أي مباراة حتى الآن تأجيلاً أو إلغاءً.

وتقام البطولة على 9 ملاعب في 6 مدن مغربية.

وقال حساب يُدعى "الكرة المغربية"، عبر فيسبوك، إن "النظام الأمريكي المعقد الموجود تحت عشب ملعب الرباط استطاع بنجاح مذهل سحب مياه الأمطار عن طريق توربينات مخصصة لذلك وضخها في قنوات الصرف بدل تحويل الملعب إلى بحيرة".

وأشار حساب آخر واسمه عبدو الصوري إلى أن السر وراء صمود الملاعب نظام مُتطور التقنية اسمه "Air Drain Geocell نظام بلاستيكي يعمل على سحب مياه الأمطار فور سقوطها كما هو واضح في الصور ويتم ضخّها إلى قنوات الصرف لتبقي أرضية الملعب جافة".

وعبر منصة "إكس" كتبت هدى جنات أنه رغم تساقط الأمطار على أرضية ملاعب المغرب منذ أسبوع إلا أنه حتى حركة الكرة لم تتأثر، وقالت إن السبب "نظام تصريف مياه معقد وشبكات تصريف تعمل بشكل تلقائي تحت العشب".

وأرفقت في تغريدتها مقطعاً مصوراً تقول إنه لطابق تحت أرضي لملعب الرباط الذي احتضن مباراة الافتتاح.

ويأتي هذا، فيما يستعد المغرب لاستضافة كأس العالم 2030 بشكل مشترك مع البرتغال وإسبانيا.

سر صمود ملاعب المغرب امام امطار غزيرة تتساقط لازيد من اسبوع هو نظام تصريف مياه

معقد

كلف المغرب مليار دولار



تخيلوا هذا الطابق هو تحت ارضية ملعب الرباط الذي عرف حفل الافتتاح pic.twitter.com/f3wxYIvNVX — Hoda Jannat (@Hodajannat7) December 23, 2025

ونشر حساب يدعى "رياض تايم" تفسيراً بشأن مصير مياه الأمطار، وقال إن الأمر يتعلق بنظام يسمى Drainage System.

وأضاف أن "طبقات رملية نفاذة تمرر الماء بسرعة، وأسفلها شبكة من الأنابيب المثقبة تلتقط الماء وتخرجه خارج الملعب أو تعيد استخدامه لاحقاً لسقي العشب وتنظيف المرافق".

🚨 أين تذهب الأمطار التي تهطل على ملاعب المغرب في كأس إفريقيا؟



المشهد كان واضحا: سماء سوداء، مطر ينهمر بلا رحمة، وكرة يفترض أن تغرق قبل أن تصل للمرمى. كل شيء كان مهيأ للفوضى… إلا أن الفوضى لم تأت. لا بِرَك، لا توقف، لا احتجاج. كأن المطر سقط في مكان آخر، أو ابتلعته الأرض قبل أن… pic.twitter.com/FMHThTK94B — رياض_تايم (@RiadGhailane) December 24, 2025

ما هي التقنية؟

وبحسب موقع "العمق المغربي" المحلي، فإن الملاعب المغربية المستضيفة للبطولة القارية "اعتمدت على نظام SubAir العالمي، وهي تقنية متطورة تعمل على سحب المياه من تحت العشب بسرعة فائقة تفوق قوة الجاذبية الطبيعية، مما يمنع تكون أي برك مائية مهما بلغت شدة التساقطات".

كما أن اعتماد "العشب الهجين (Hybrid Grass) الذي يمزج بين الألياف الاصطناعية والعشب الطبيعي، منح الأرضية صلابة وقدرة على تحمل الضغط الميكانيكي للمباريات المتتالية دون تضرر الجذور، مع ضمان تصريف مائي عمودي مباشر نحو شبكة معقدة من الأنابيب التحت أرضية المصممة وفق معايير الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

ونقل الموقع المغربي عمّا سماها الجهات التقنية المشرفة قولها إن "هذه الأنظمة تقوم على طبقات متدرجة من الرمل والحصى والغشاء العازل تحت سطح العشب، متصلة بشبكات مصارف سريعة قادرة على استيعاب عشرات الأمتار المكعبة من المياه في الدقيقة، إضافة إلى أنابيب إعادة تدوير المياه للاستفادة منها في ري العشب عند الحاجة، ما يعزز من الاستدامة البيئية للملاعب ويقلل من هدر الموارد".

وأشار إلى "برنامج الصيانة الدقيقة والمتابعة اليومية لحالة الأرضيات قبل كل مواجهة، من خلال فرق تخصصت في مراقبة أداء الأنظمة والتدخل الفوري عند أي طارئ، ساهم في منع أي مشكلات تقنية أو تشكل برك مائية نتيجة التساقطات المستمرة".

ويأتي النقاش عبر منصات التواصل، بعد أيام من إلغاء مباراة صاحب المركز الثالث في بطولة كأس العرب في قطر بين السعودية والإمارات على خلفية الأمطار الغزيرة التي شهدتها الدوحة.