إيلاف من جدة: أعلن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي عن القائمة الأولى من الأسماء العالمية التي ستشارك في الجلسات الحوارية ضمن دورته الخامسة، المقرّرة في مدينة جدة بين 4 و13 كانون الأول (ديسمبر) 2025. وتشهد هذه الجلسات حضور نخبة من أبرز صُنّاع السينما من مختلف أنحاء العالم، لتقديم رؤى وتجارُب من قلب المهنة السينمائية إلى جمهور المهرجان والمواهب الصاعدة ومحترفي الصناعة في المنطقة.

وتضمّ القائمة المعلنة كلًا من النجمة الهندية آيشواريا راي باتشان، إحدى أيقونات بوليوود، المعروفة بأدوارها في أفلام "Ponniyin Selvan: I" و*"Bride and Prejudice"*؛ إضافة إلى الممثل الأميركي أدريان برودي، الحائز على جائزتي أوسكار، والذي يُعرف بأدائه اللافت في فيلم "The Pianist" ومشاركته الأخيرة في "The Brutalist". ويعود برودي هذا العام بعد مشاركته السابقة في جلسات المهرجان لعام 2023، ما يعكس عمق العلاقة التي بناها مع جمهور المهرجان وصنّاع السينما في المنطقة.

كما يشهد المهرجان مشاركة المخرج الأميركي شون بيكر، الذي يترأس لجنة تحكيم مسابقة البحر الأحمر للأفلام الطولية لهذا العام، ويُعدّ من بين أصغر المخرجين الحاصلين على جائزة الأوسكار، ومن أشهر أعماله: "Anora" و*"The Florida Project"*، حيث ينقل بيكر عبر حواراته رؤيته المتفرّدة تجاه السينما الواقعية والحدود الفاصلة بين الخيال والتوثيق.

وفي بادرة خاصة ضمن البرنامج المهني للمهرجان، يُقدّم الفنان والمخرج الأميركي جيانكارلو إسبوزيتو، المعروف بأدواره في "Breaking Bad" و*"The Mandalorian"*، جلسة حوارية حصرية للمشاركين في برنامج "معمل المسلسلات" التابع لمعامل البحر الأحمر. ويُعد هذا المعمل من أبرز المبادرات الرائدة التي تهدف إلى تمكين المواهب في مجالي كتابة وإنتاج المسلسلات، ويشمل سلسلة من الورش التدريبية التي تُعقد على هامش المهرجان.

تأتي هذه المشاركات في إطار سعي مهرجان البحر الأحمر إلى بناء منصّة تفاعلية تُجسّد جسراً بين صُنّاع السينما في الشرق والغرب، وتفتح آفاقًا جديدة للحوار وتبادل الخبرات، بما يُسهم في دعم المشهد السينمائي المتطور في المنطقة.