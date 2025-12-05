إيلاف من الرياض: كشفت هيئة المسرح والفنون الأدائية عن قائمة العروض المسرحية المتأهلة للمشاركة في الدورة الثالثة من مهرجان الرياض للمسرح، المقرر إقامته في الفترة من 15 إلى 22 كانون الأول (ديسمبر) المقبل، وذلك في مركز المؤتمرات بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن في مدينة الرياض.

ويُنتظر أن تشهد الدورة الجديدة منافسة بين عشرة عروض مسرحية، هي: "تكلم حتى أراك"، "اللوحة الثالثة"، "التعطيل"، "الصرام"، "عجز الكواريب"، "صرخةٌ واحدة"، "حتى يغيب الأمل"، "ثكنة سلام"، "حينما تترتب الأشياء"، و"يوتوبيا".

عملية اختيار دقيقة ومراحل متعددة

مرت عملية اختيار العروض بسلسلة من المراحل الفنية بدأت باستقبال المشاركات المسرحية من مختلف مناطق المملكة، تلاها فرز دقيق يعتمد على معايير إبداعية وفنية تضمن ترشيح الأعمال الأجدر بالمنافسة. وأسفرت هذه العملية عن اختيار أفضل عشرة عروض للمشاركة في المرحلة النهائية بالمهرجان.

ورش عمل وندوات ضمن برنامج موازٍ

إلى جانب العروض المسرحية، يتضمن المهرجان برنامجًا مكمّلًا من الأنشطة والفعاليات المتخصصة، من بينها ورش عمل لتطوير المهارات الفنية للمشاركين، إضافة إلى ندوات نقدية تُقام بعد تقديم كل عرض، بما يثري الحوار الفني والنقدي بين الجمهور وصُنّاع العمل.

منصة وطنية لدعم الإبداع المحلي

ويعد مهرجان الرياض للمسرح إحدى المبادرات المحورية لهيئة المسرح والفنون الأدائية، المنبثقة من مستهدفات رؤية المملكة 2030 لتطوير قطاع المسرح وصناعة الفنون الأدائية. ويُنظر إليه بوصفه منصة وطنية داعمة للمبدعين السعوديين، تمكّنهم من الوصول إلى فضاءات العرض الاحترافي، وتُسهم في رفع جودة الإنتاج المحلي وتعزيز الحضور الثقافي للمملكة على المستويين الإقليمي والدولي.

ترسيخ المسرح كركيزة ثقافية

ويعمل المهرجان على بناء بيئة مسرحية محفّزة تُنعش الحركة المسرحية السعودية، وتستكشف الطاقات الواعدة وتصقل مهاراتها، وتشجّع الأعمال الجديدة التي تعكس تنوع التجربة الإبداعية في المملكة. ويأتي ذلك ضمن حراك ثقافي متكامل تقوده الهيئة لترسيخ المسرح كأحد الركائز الأساسية للتنمية الثقافية والإبداعية في البلاد.