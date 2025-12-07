إيلاف من نيويورك: أعلنت شركة نتفليكس يوم الجمعة أنها توصلت إلى اتفاق لشراء استوديوهات التلفزيون والسينما وقسم البث المباشر التابع لشركة وارنر براذرز ديسكفري مقابل 72 مليار دولار.

على الرغم من أن شركة نتفليكس قللت علناً من شأن التكهنات حول شراء استوديو كبير في هوليوود حتى شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إلا أن الشركة الرائدة في مجال البث ألقت قبعتها في الحلبة عندما أطلقت شركة وارنر براذرز ديسكفري مزاداً في 21 أكتوبر (تشرين الأول)، بعد رفض ثلاثة عروض غير مرغوب فيها من شركة باراماونت سكاي دانس.

في البداية، كان الدافع وراء قرار نتفليكس هو الفضول بشأن أعمالها، لكن سرعان ما أدرك المسؤولون التنفيذيون فيها الفرصة التي قدمتها شركة وارنر براذرز، والتي تخطت القدرة على تقديم كتالوج الاستوديو القديم من الأفلام والبرامج التلفزيونية إلى مشتركي نتفليكس.

وتُعد عناوين المكتبات ذات قيمة كبيرة لخدمات البث المباشر ، حيث يمكن أن تمثل هذه الأفلام والعروض 80% من المشاهدات، وفقًا لأحد الأشخاص المطلعين على هذا العمل.

كانت وحدات أعمال وارنر براذرز - وخاصةً وحدة التوزيع والترويج السينمائي واستوديوهاتها - مُكمِّلةً لنتفليكس. وستستفيد خدمة البث HBO Max أيضًا من الرؤى التي استخلصتها نتفليكس، الشركة الرائدة في مجال البث، قبل سنوات، والتي من شأنها تسريع نمو HBO، وفقًا لشخص مُطّلع على الوضع.

وقال مصدر آخر مطلع على العملية لرويترز إن نتفليكس بدأت تغازل فكرة الاستحواذ على الاستوديو وأصول البث، بعد أن أعلنت WBD في يونيو (حزيران) عن خطط للانقسام إلى شركتين مدرجتين في البورصة، مما يفصل شبكات التلفزيون الكبلي المتلاشية ولكنها تولد النقد عن استوديوهات Warner Bros الأسطورية، HBO وخدمة البث HBO Max.

ولم ترد شركتا نتفليكس ووارنر براذرز على طلبات التعليق.

وتكثفت الجهود هذا الخريف، حيث بدأت شركة نتفليكس في التنافس على الأصول مع شركة باراماونت والشركة الأم لشركة إن بي سي يونيفرسال، كومكاست.

"المرونة الاستراتيجية"

أطلقت شركة وارنر براذرز المزاد العلني في أكتوبر، بعد أن قدمت باراماونت أول عرض من ثلاثة عروض متصاعدة للشركة الإعلامية في سبتمبر. وذكرت مصادر مطلعة على العرض أن باراماونت سعت إلى استباق الانفصال المخطط له، لأن هذا الانفصال سيقوض قدرتها على دمج أعمال شبكات التلفزيون التقليدية، ويزيد من خطر تفوق عروض شركات مثل نتفليكس على الاستوديو.

وفي ذلك الوقت، كان بنك جي بي مورغان تشيس آند كو ينصح الرئيس التنفيذي لشركة وارنر براذرز ديسكفري، ديفيد زاسلاف، بالتفكير في عكس ترتيب عملية الدمج المخطط لها، والتخلص من وحدة ديسكفري جلوبال التي تضم أصول التلفزيون الكبلي للشركة أولاً.

ومن شأن هذا أن يمنح الشركة مزيدًا من المرونة، بما في ذلك خيار بيع الاستوديو والبث المباشر وأصول المحتوى، وهو ما يعتقد المستشارون أنه سيجذب اهتمامًا قويًا، وفقًا لمصادر مطلعة على الأمر.

أفادت مصادر أن المسؤولين التنفيذيين في خدمة البث وفريقها الاستشاري، الذي ضمّ بنوك الاستثمار "مويليس آند كومباني" و"ويلز فارجو" وشركة المحاماة "سكادن، آربس، سلات، ميجر آند فلوم"، كانوا يعقدون مكالمات صباحية يومية على مدار الشهرين الماضيين.

وعمل الفريق طوال أسبوع عيد الشكر - بما في ذلك مكالمات متعددة يوم عيد الشكر - لإعداد عرض بحلول الموعد النهائي في الأول من ديسمبر (كانون الأول)

وانعقد مجلس إدارة وارنر براذرز بشكل مماثل كل يوم على مدى الأيام الثمانية الماضية قبل اتخاذ القرار يوم الخميس، عندما قدمت نتفليكس العرض النهائي الذي وصفته المصادر بأنه العرض الوحيد الذي اعتبروه ملزما وكاملا، حسبما قالت مصادر مطلعة على المداولات.

أيّد مجلس الإدارة صفقة نتفليكس ، التي ستُحقق فوائد فورية أكبر من صفقة كومكاست. واقترحت الشركة الأم لـ NBCUniversal دمج قسم الترفيه التابع لها مع شركة وارنر براذرز ديسكفري، مما سيُنشئ وحدة أكبر بكثير تُنافس والت ديزني. لكن المصادر أفادت بأن تنفيذ ذلك كان سيستغرق سنوات.

ورغم أن شركة باراماونت رفعت عرضها إلى 30 دولارا للسهم يوم الخميس للشركة بأكملها، بقيمة إجمالية تبلغ 78 مليار دولار، وفقا لمصادر مطلعة على الصفقة، فإن مجلس إدارة وارنر براذرز كان لديه مخاوف بشأن التمويل، حسبما ذكرت مصادر أخرى.

ورفضت شركتا كومكاست وباراماونت التعليق.

ولطمأنة البائع بشأن ما يُتوقع أن يكون مراجعة تنظيمية مهمة، عرضت نتفليكس واحدة من أكبر رسوم فسخ الصفقات في تاريخ عمليات الاندماج والاستحواذ، بقيمة 5.8 مليار دولار، في إشارة إلى ثقتها في حصولها على الموافقة التنظيمية، وفقًا للمصادر. وقال أحد المصادر: "لا أحد يُشعل 6 مليارات دولار دون هذه الإدانة".

حتى اللحظة الأخيرة من مساء الخميس عندما علمت نتفليكس بقبول عرضها - وهو الخبر الذي قوبل بالتصفيق والهتاف خلال مكالمة جماعية - اعترف أحد المسؤولين التنفيذيين في نتفليكس بأنهم يعتقدون أن فرصهم في الفوز 50-50 فقط.

