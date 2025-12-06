إيلاف من بيروت: انتشرت فيديوهات تجمع بين الرئيس السوري السابق بشار الأسد بمستشارته السابقة لونا الشبل، تتضمن أحاديث خاصة تكشف مواقف حادة وسخرية من جهات ووقائع داخل الساحة السورية، وكان أمجد عيسى معاون لونا الشبل موجوداً بالسيارة مع الأسد أثناء التسجيلات المسربة.

وبعد انتشار التسريبات جاء السؤال :"لماذا الآن"؟ وعلى الأرجح يرتبط هذا الحدث بالأنباء التي انتشرت خلال الساعات الماضية عن تخطيط رامي مخلوف وكمال حسن لعمل ثورة مضادة، حيث قاما بتقديم دعم مالي لحوالي 66 ألف مقاتل في سوريا، وعلى الأرجح هناك خلافات كبيرة في الدائرة المقربة من الأسد.

وظهر الأسد في أحد المقاطع وهو يوجه شتائم حادة متعلقة بالغوطة قائلا "يلعن أبو الغوطة"، بينما تكشف لقطات أخرى حواراً بينه وبين لونا الشبل تتحدث خلاله عن "تباهي حزب الله بقدراته" قبل أن تضيف: "والآن لم نسمع له صوتاً".

كما قال الأسد لفريقه من الغوطة: سندخل سقبا وكأني لا أعلم أنها "تحررت"، كما تتضمن التسجيلات مشاهد يسخر فيها الأسد ولونا الشبل من جنود سوريين ظهروا وهم يقبّلون يد الأسد خلال لقاءات سابقة.

إليك كامل تسريبات بشار الأسد مجمعة في مقطع واحد والتي كشفت عنها قناة العربية اليوم .



وفي مقطع آخر قال الأسد للونا الشبل، إنه لا يشعر بشيء عند رؤية صوره بالشوارع، وذلك بعد سؤالها له ماذا يشعر عند رؤية صوره بالشارع، كما أظهرت التسجيلات أن بشار الأسد ولونا الشبل وجّها سخرية لاذعة تجاه الشرطة السورية ووزير الداخلية، وقالت مستشارته "شو مبسوط وزير الداخلية بالشرطة تبعه وكل شوية ينزلوله خبر على الفيس".

فيما نُقل عن الأسد قوله في حديث عن وضع سوريا: "لا أشعر بالخجل فقط بل بالقرف".

بدورها، سخرت لونا الشبل من اللواء سهيل الحسن قائلة: "مو فاضي حاطط رجله على جبل قاسيون وعم يتصور ومعه مرافقون روس". فيما وصفه الأسد بأنه "صاحب النظريات الغريبة". وفي مقطع آخر ظهر الأسد وهو يسخر من اسم عائلته، قائلاً: "يجب تغييره باسم حيوان آخر".

كذلك، ظهر الرئيس السوري السابق الأسد وهو يسخر من الشعب السوري قائلاً: "ينفقون على المساجد وما معهم ياكلوا". وبدورها، سخرت لونا الشبل من نداء عسكري لبشار الأسد عبر اللاسلكي. كما ظهرت في فيديو آخر تقول للأسد: "شبابنا عفشوا جوبر وما خلوا فيها شي".

كما بينت التسجيلات المسربة الحصرية لونا الشبل تقول للأسد: أنت "مالك نفس" بالحديث عن المواضيع الإنسانية. وهذه المقاطع تُعرض للمرة الأولى حصرياً من جانب "العربية والحدث"، وتكشف جانباً من طبيعة النقاشات الخاصة داخل الدائرة المقربة من الأسد.

أين تم العثور على التسجيلات؟

وباتت التسريبات الحصرية حديث الشارع السوري لأنها كشفت بالصوت والصورة سخرية بشار الأسد من مآسيهم وجراحهم، وآلامهم، بحسب موفد "العربية/الحدث" محمود الواوي الذي وصفها بأنه صادمة لمؤيّديه أكثر من معارضيه.

كشف الواوي تفاصيل العثور على الفيديوهات التي تظهر بشار الأسد في الغوطة، موضحاً أن التسريبات وُجدت داخل القصر الجمهوري داخل مظروف يحمل عبارة "سري للغاية"، ويضم أيضاً وثائق شخصية تعود للونا الشبل.

وأضاف أن بعض الأشخاص عثروا على هذه المقاطع في 8 ديسمبر (كانون الأول) 2024 بهدف إطلاع السوريين على "الوجه الآخر لبشار الأسد"، مشيراً إلى أن التسريبات أصبحت حديث الشارع السوري بعدما وثقت بالصوت والصورة سخرية الأسد من مآسيهم.

من جانبه، قال المحلل السياسي عبدالله الحمد إن تسريبات الغوطة جاءت بعد 24 ساعة فقط من الحديث عن دعم روسي لكمال حسن ورامي مخلوف بهدف إحداث توتر في الساحل السوري، معتبراً أن تسريب فيديوهات بشار الأسد في الغوطة يشكل مؤشراً على وجود صراع داخل الدائرة الضيقة المحيطة به.

وتتضمن التسجيلات أيضاً سخرية موجّهة من الأسد ولونا الشبل تجاه جنود سوريين قبّلوا يده خلال لقاءات سابقة، إلى جانب مقطع تسأله فيه الشبل عما يشعر به عند رؤية صوره في الشوارع، ليرد بأنه لا يشعر بشيء.

كما أظهرت المقاطع سخرية من الشرطة السورية ووزير الداخلية، فيما نُقل عن الأسد قوله خلال حديث عن الوضع الداخلي في سوريا: "لا أشعر بالخجل فقط بل بالقرف".