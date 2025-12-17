إيلاف من القدس: أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مساء الأربعاء أن إسرائيل وقعت للتو أكبر صفقة غاز في تاريخ البلاد مع مصر ، وهي اتفاقية بقيمة 112 مليار شيكل (حوالي 35 مليار دولار)

وقال، وهو يقف بجانب وزير الطاقة والبنية التحتية إيلي كوهين، إن إيرادات الدولة من الصفقة تقدر بنحو 58 مليار شيكل (حوالي 18 مليار دولار)

وتابع: "نعمل على استخراج الغاز من مياهنا الإقليمية، واقتصادنا من بين الأفضل في العالم. هذه الصفقة تعزز مكانة إسرائيل كقوة إقليمية في مجال الطاقة، وتساهم في استقرار منطقتنا".

وعد نتانياهو بأن الاتفاق سيعني أن الشركات ستكون ملزمة "ببيع الغاز بسعر جيد لكم، أيها المواطنون الإسرائيليون".

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي إن الاتفاقية ستشمل استثمارات تتراوح بين 15 و16 مليار شيكل في البنية التحتية الإسرائيلية، وستخلق فرص عمل، وتعزز الاقتصاد.

جرة جديدةمن الزيت لإسرائيل

وتابع :"اليوم نحتفل بالشمعة الرابعة من عيد الأنوار (حانوكا)، وفي هذا اليوم قدمنا ​​جرة أخرى من الزيت إلى دولة إسرائيل. لكن هذه المرة، لن تشتعل الشعلة لثمانية أيام فقط، بل لعقود قادمة"، هكذا قال رئيس الوزراء، مشيراً إلى أهمية العيد الديني الذي تزامن معه الإعلان عن الاتفاق.

وقد أفاد مصدر لصحيفة جيروزاليم بوست سابقاً بأن المناقشات جارية بشأن اتفاقية بقيمة 35 مليار دولار لتصدير الغاز من خزان ليفياثان الإسرائيلي إلى مصر حتى عام 2040.

وبحسب ما ورد، حثت الإدارة الأميركية إسرائيل على إتمام الاتفاق، على أمل أن يسهل ذلك عقد اجتماع بين نتانياهو والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي برعاية الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

قال كوهين: "يمثل إقرار اتفاقية الغاز لحظة تاريخية لدولة إسرائيل، على الصعيدين الأمني ​​والدبلوماسي والاقتصادي. فهو يعزز مكانتنا كقوة إقليمية رائدة في مجال الطاقة، يعتمد عليها جيراننا ويحتاجون إليها. كما يُعد هذا نبأً هاماً للاقتصاد الإسرائيلي، إذ سيُدر عشرات المليارات على خزينة الدولة، ويخلق فرص عمل، ويعزز الاقتصاد. يُعد الغاز الطبيعي رصيداً استراتيجياً للدولة، وسنواصل العمل على زيادة الإنتاج للسوق المحلية وللتصدير".

اجتماع نتانياهو مع السيسي

ذكر موقع "واي نت" مساء الثلاثاء أن صفقة الغاز التي طال انتظارها كانت تنازلاً ضرورياً لعقد اجتماع ثلاثي بين مصر والولايات المتحدة وإسرائيل من المتوقع أن يعقد في نهاية الشهر.

وذكرت صحيفة "واي نت" نقلاً عن مصادر مطلعة على الأمر أن السيسي طالب أيضاً بسحب إسرائيل من ممرات فيلادلفيا ونتساريم.

قال مسؤول أميركي لموقع أكسيوس يوم الأحد: "هذه فرصة هائلة لإسرائيل. إن بيع الغاز لمصر سيخلق ترابطاً بين البلدين، ويقربهما من بعضهما، ويخلق سلاماً أكثر دفئاً، ويمنع الحرب".