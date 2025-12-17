وسّع الرئيس دونالد ترامب حظر السفر الأمريكي، مانعاً مواطني خمس دول إضافية والمسافرين بوثائق صادرة عن السلطة الفلسطينية من دخول الولايات المتحدة.

وقال البيت الأبيض إن القيود تهدف إلى "حماية أمن الولايات المتحدة"، وستدخل حيّز التنفيذ في 1 يناير/كانون الثاني 2026.

وسيُفرض حظر دخول كامل على القادمين من بوركينا فاسو ومالي والنيجر وجنوب السودان وسوريا، وكذلك على حاملي جوازات سفر السلطة الفلسطينية.

كما نقلت الإدارة لاوس وسيراليون، اللتين كانتا خاضعتين سابقاً لقيود جزئية، إلى قائمة الحظر الكامل، وفرضت قيوداً جزئية على 15 دولة أخرى، من بينها نيجيريا وتنزانيا وزيمبابوي.

وبعد أن شدّد ترامب ضوابط الهجرة منذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير/كانون الثاني الماضي، قال إن توسيع حظر السفر كان ضرورياً بسبب ما وصفته إدارته بإخفاقات في أنظمة الفحص والتدقيق في الخارج.

وأشار مسؤولون إلى ارتفاع معدلات تجاوز مدة التأشيرات، وعدم موثوقية السجلات المدنية، والفساد، والنشاط الإرهابي، ونقص التعاون في قبول ترحيل المواطنين.

وجاء الإعلان عقب اعتقال مواطن أفغاني يُشتبه في إطلاقه النار على جنديين من الحرس الوطني خلال عطلة عيد الشكر، وهو حادث استشهد به البيت الأبيض لتسليط الضوء على مخاوفه الأمنية.

وهذه هي المرة الثالثة التي يفرض فيها ترامب حظراً على السفر.

وخلال ولايته الأولى، أصدر أمراً مماثلاً في عام 2017، ما أثار احتجاجات وطعوناً قانونية داخل الولايات المتحدة وخارجها. ولاحقاً أيدت المحكمة العليا الأمريكية هذه السياسة.

وقال البيت الأبيض إن القيود ستبقى سارية إلى أن تُظهر الدول المتأثرة "تحسينات موثوقة" في إدارة الهوية، وتبادل المعلومات، والتعاون مع سلطات الهجرة الأمريكية.

وتنطبق عدة استثناءات، ولن يؤثر الحظر على المقيمين الدائمين الشرعيين، أو العديد من حاملي التأشيرات الحالية، أو الدبلوماسيين، أو الرياضيين المسافرين للمشاركة في أحداث رياضية كبرى. وقال مسؤولون إن إعفاءات تُمنح لكل حالة على حدة ستكون متاحة أيضاً عندما يُعتبر السفر في المصلحة الوطنية.

الدول الخاضعة لقيود كاملة:

أفغانستان

بوركينا فاسو

بورما

تشاد

غينيا الاستوائية

إريتريا

هايتي

إيران

لاوس

ليبيا

مالي

النيجر

جمهورية الكونغو

سيراليون

الصومال

جنوب السودان

السودان

سوريا

اليمن

كما يخضع الأفراد المسافرون بوثائق سفر صادرة عن السلطة الفلسطينية أو مُعتمدة منها لتعليق كامل للدخول.

القيود الجزئية:

أنغولا

أنتيغوا وبربودا

بنين

بوروندي

كوت ديفوار

كوبا

دومينيكا

الغابون

غامبيا

ملاوي

موريتانيا

نيجيريا

السنغال

تنزانيا

توغو

تونغا

فنزويلا

زامبيا

زيمبابوي

حالة خاصة:

تركمانستان (تبقى القيود مفروضة على المهاجرين، لكنها رُفعت من تأشيرات لغير المهاجرين).