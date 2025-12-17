إيلاف من واشنطن: دافع الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن رئيسة موظفي البيت الأبيض سوزي وايلز في مقابلة حصرية مع صحيفة "ذا بوست" يوم الثلاثاء، قائلاً إنها كانت محقة في تصريحها لمجلة "فانيتي فير " بأنه يمتلك "شخصية مدمن كحول" وأنه يثق في قدرة وايلز على الاستمرار في دورها .

وفي مكالمة هاتفية بعد الظهر، قال ترامب إنه لم يشعر بالإهانة من اختيار وايلز للكلمات، وتحديداً حينما وصفته بأنه يملك شخصية مدمن كحول على الرغم من أنه لا يحتسي الكحوليات، ولكنه يملك الجرأة والرغبة في فعل أي شيء دون أن يشعر بصعوبة انجازه.

وقال ترامب تعقيباً على كلمات زايلز المثيرة للجدل:"لا، هي كانت تقصد أنني - كما ترون، أنا لا أشرب الكحول. الجميع يعلم ذلك - لكنني لطالما قلتُ إنني لو فعلتُ، لكانت لدي فرصة كبيرة لأن أصبح مدمنًا على الكحول . لقد قلتُ ذلك مرارًا وتكرارًا عن نفسي، نعم. إنها شخصية تملكية للغاية".

هكذا قال ترامب، وهو شخص لا يشرب الكحول، وقد أشار مرارًا إلى وفاة شقيقه الأكبر فريد عام 1981 عن عمر يناهز 42 عامًا بسبب نوبة قلبية ناجمة عن الكحول، مما جعل دونالد ترامب يمتنع نهائياً عن شرب الكحول.

في المقابلة، قالت وايلز التي عانى والدها من إدمان الكحول :"إن شخصيات مدمني الكحول ذوي الأداء الوظيفي العالي، أو مدمني الكحول بشكل عام، تتضخم عند شربهم. ولذلك فأنا خبيرة إلى حد ما في الشخصيات القوية".