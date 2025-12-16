إيلاف من لندن: رفع الرئيس الأميركي دونالد ترامب دعوى قضائية ضد هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) مطالباً بتعويض قدره 10 مليارات دولار.

ادعى ترامب في دعوى التشهير ضد هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، أن الفيلم الوثائقي الذي بثته الهيئة ضمن برنامج بانوراما قد صوره بطريقة "كاذبة، تشهيرية، خادعة، مهينة، تحريضية، وخبيثة".

وقد تم دمج مقاطع من خطاب الرئيس الأميركي في 6 يناير/كانون الثاني 2021، لإظهاره وكأنه قال لأنصاره إنه سيسير معهم إلى مبنى الكابيتول الأميركي "ليقاتلوا بكل قوتهم".

وتتعلق الدعوى بتعديل الهيئة لخطاب ألقاه في عام 2021، في اليوم الذي اقتحم فيه أنصاره مبنى الكابيتول.

ترامب فرصة ثانية

عُرضت هذه التصريحات في الفيلم الوثائقي "ترامب: فرصة ثانية؟" الذي بثته هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) في الأسبوع الذي سبق الانتخابات الأمريكية العام الماضي.

يسعى الرئيس الأميركي للحصول على تعويضات لا تقل عن 5 مليارات دولار (3.7 مليار جنيه إسترليني) بموجب دعوى تشهير.

كما رفع دعوى قضائية أخرى بقيمة 5 مليارات دولار بتهمة انتهاك قانون الممارسات التجارية. ورُفعت الدعويان في فلوريدا.

"لقد حرّفوا كلامي"

وفي حديثه من المكتب البيضاوي في وقت سابق من يوم الاثنين، قال: "بعد قليل، سترون أنني أقاضي هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) لتحريكها كلامي.

وأكد: "حرفيًا، حرّفوا كلامي. جعلوني أقول أشياء لم أقلها قط."

وكانت اندلعت الفضيحة في وقت سابق من هذا العام بعد تسريب مذكرة كشفت عن مخاوف بشأن طريقة تحرير المقاطع.

رد بي بي سي

وردًا على الدعوى، قال متحدث باسم هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي): "كما أوضحنا سابقًا، سندافع عن أنفسنا في هذه القضية." لن ندلي بمزيد من التعليقات حول الإجراءات القانونية الجارية.

وبعد التسريب، اعتذر رئيس مجلس إدارة بي بي سي، سمير شاه، نيابةً عن الهيئة عن "خطأ في التقدير"، وأقرّ بأن مونتاج الفيلم الوثائقي لعام ٢٠٢٤ أعطى "انطباعًا بدعوة صريحة إلى العنف".

وأدت تداعيات هذه القضية إلى استقالة كلٍّ من المدير العام لبي بي سي، تيم ديفي، ورئيسة قسم الأخبار، ديبورا تورنيس.

في وقت سابق، أفادت بي بي سي نيوز بأن الهيئة قدّمت خمسة حجج رئيسية في رسالة إلى الفريق القانوني للسيد ترامب، توضح فيها سبب عدم اعتقادها بوجود أساس لدعوى تشهير.

وفي نوفمبر، اعتذرت بي بي سي رسميًا للرئيس، مضيفةً أن الأمر كان "خطأً في التقدير"، ومؤكدةً أن البرنامج "لن يُبثّ مرة أخرى بهذه الصيغة على أيٍّ من منصات بي بي سي".

وقال متحدث باسم الهيئة: "تأسف بي بي سي بشدة للطريقة التي تم بها مونتاج مقطع الفيديو"، لكنه أضاف أيضًا: "نحن نختلف بشدة مع وجود أساس لدعوى تشهير". "ادعاء".

"تهديد ترامب القانوني الفظيع".