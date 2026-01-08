إيلاف من صنعاء: أعلنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن أن رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، عيدروس الزبيدي، غادر مدينة عدن بعد منتصف ليل 7 يناير (كانون الثاني) عبر البحر باتجاه إقليم أرض الصومال، قبل أن ينتقل لاحقاً جواً إلى وجهة غير معلنة.

وأوضح التحالف في بيان له أن الزبيدي وآخرين كانوا على متن واسطة بحرية انطلقت من ميناء عدن بعد منتصف الليل، مشيراً إلى أن الواسطة أغلقت نظام التعريف أثناء الإبحار، ووصلت إلى ميناء بربرة في إقليم أرض الصومال قرابة الساعة الثانية عشرة ظهراً.

وأضاف البيان أنه فور الوصول، أجرى الزبيدي اتصالاً بضابط يُكنّى بـ“أبو سعيد”، تبيّن لاحقاً أنه اللواء عوض سعيد مصلح الأحبابي، قائد العمليات المشتركة الإماراتية، حيث أبلغه بوصولهم. وذكر التحالف أن طائرة من طراز “إليوشن IL-76” كانت بانتظارهم في المطار، وحملت الزبيدي ومن كانوا برفقته، قبل أن تقلع دون الإعلان عن وجهتها.

وقد أظهر تسجيل صوتي متداول على مواقع التواصل الاجتماعي يُنسب للزبيدي عقب وصوله إلى الأراضي الصومالية، يتضمن تواصله مع اللواء الأحبابي. ووفقاً لمعلومات التحالف، فإن الزبيدي انتقل لاحقاً إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي.

وأكد البيان: "الواسطة البحرية أغلقت نظام التعريف ووصلت إلى ميناء بربرة في حوالي الساعة 12:00 ظهراً، وتبين حينها أن عيدروس اتصل بضابط يكنى (أبوسعيد) اتضح أنه اللواء (عوض سعيد مصلح الأحبابي) قائد العمليات المشتركة الإماراتية، وأبلغه عيدروس بوصولهم، وكانت في انتظارهم طائرة من نوع إليوشن (إي ال ـ (76) الرحلة رقم (9102 MB) والتي أقلعت دون تحديد جهة المغادرة بعدما أقلت الزبيدي ومن معه تحت إشراف ضباط إماراتيين".

وأكد التحالف أنه يواصل متابعة مصير عدد من الأشخاص الذين قيل إنهم كانوا آخر من التقى بالزبيدي قبل مغادرته عدن، من بينهم أحمد حامد لملس، محافظ عدن السابق، ومحسن الوالي، قائد قوات الأحزمة الأمنية في المدينة، حيث أفاد البيان بانقطاع الاتصال بهما.



