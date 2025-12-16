إيلاف من الرباط: أطلقت مؤسسة محمد الخامس للتضامن عملية مواجهة موجة البرد القارس، الرامية إلى تقديم مساعدة انسانية عاجلة لفائدة الساكنة المتضررة من موجة البرد التي تتعرض لها حاليا عدد من أقاليم البلاد، وذلك تنفيذا لتعليمات الملك محمد السادس.



صور عن عمليات فك العزلة عن السكان المتضررين من موجة البرد

وأوضح بيان للمؤسسة أن هذه العملية ذات البعد الوطني تهم نشر وسائل لوجستية وبشرية مهمة، بتنسيق وثيق مع وزارة الداخلية، من أجل تلبية الاحتياجات العاجلة للساكنة الأكثر هشاشة.

وإجمالا، يضيف البيان، تشمل هذه العملية 28 إقليما يشهد انخفاضا في درجات الحرارة وكذا تساقطات مهمة من الأمطار الغزيرة والثلوج، حيث ستستفيد منها 73 ألف أسرة، تتلقى مساعدة عبارة عن مواد غذائية أساسية وأغطية.

وتابع المصدر ذاته، أنه سيتم أيضا اتخاذ تدابير لوجستية مهمة في الأقاليم المعنية، مبرزا أن فرق المؤسسة، المكونة من أطر وأطباء ومساعدين اجتماعيين تابعين للمديرية العامة للمصالح الاجتماعية التابعة للقوات المسلحة الملكية، ستتدخل ميدانيا بدعم من السلطات المحلية والقوات المسلحة الملكية والدرك الملكي، من أجل الوصول إلى القرى والكفر النائية والمناطق الجبلية في المرتفعات.