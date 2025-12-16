إيلاف من لندن: حذرت هيئة معايير الغذاء البريطانية من تناول (شكولاتة دبي)، وقالت إنه لا ينبغي تناول هذه الحلوى من قبل الأشخاص الذين يعانون من الحساسية، وذلك بعد العثور على "عدة" عينات مخالفة للقواعد.

قال مسؤولو سلامة الأغذية إن من شوكولاتة دبي تحتوي عادةً على حشوة مصنوعة من الفستق والطحينة ورقائق عجينة الفيلو، وقد شهدت رواجًا كبيرًا خلال العام الماضي.

وحسب تقرير لقناة (سكاي نيوز) البريطانية، فإن هيئة معايير الغذاء (FSA) أفادت بأنها عثرت على "عدة" من هذه المنتجات في المملكة المتحدة لا تستوفي متطلبات السلامة والبيانات.

وقالت ريبيكا سودورث، مديرة السياسات في هيئة معايير الغذاء: "وجدنا أن بعض المنتجات تحتوي على الفول السوداني والسمسم دون ذكرهما على الملصق".

لذلك، سيكون شراء هذه الشوكولاتة "خطيرًا" على المستهلكين الذين يعانون من الحساسية، بحسب الهيئة.

وتقول الهيئة الرقابية إنها تراجع حاليًا بيانات العينات المأخوذة من المنتجات المعروضة للبيع للتأكد من مطابقتها لمعايير سلامة الأغذية.

إجراء احترازي

ولكن ريثما تُعرف النتائج الكاملة، تنصح الهيئة المستهلكين الذين يعانون من الحساسية بتجنب شوكولاتة دبي كإجراء احترازي.

وأضافت السيدة سودورث: "يجب على الأشخاص الذين يعانون من الحساسية عدم تناول شوكولاتة دبي. إذا كنت تشتري هدية لشخص يعاني من الحساسية، فننصحك بتجنب شراء هذه المنتجات. يشمل ذلك جميع أنواع الحساسية، وليس فقط حساسية الفول السوداني والسمسم".

وقالت: "يمكن للأشخاص غير المصابين بالحساسية تناول هذه المنتجات، خاصةً إذا كانت من علامات تجارية ومتاجر موثوقة."

ومن جهتها، حذرت جيسيكا ميريفيلد، رئيسة قسم السياسات والحملات في معهد المعايير التجارية المعتمد (CTSI)، من أن عدم الامتثال لقواعد وضع العلامات على الأغذية "أمر بالغ الخطورة".

وقالت: "المتطلبات القانونية في هذا الشأن واضحة - يجب تحديد أي طعام يحتوي على مسببات الحساسية بوضوح ووضع علامة عليه لتمكين المستهلكين من اتخاذ خيارات مدروسة وآمنة.

"عدم القيام بذلك غير قانوني، كما أنه بالغ الخطورة لأنه يجعل هذه الأطعمة غير آمنة للأشخاص الذين يعانون من حساسية الطعام."

"نحث جميع الشركات الغذائية، بما في ذلك تجار التجزئة والمستوردين، على اتخاذ خطوات فورية للامتثال."