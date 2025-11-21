إيلاف من دبي: تحطمت طائرة مشاركة في معرض دبي للطيران، الجمعة، وشوهدت أعمدة الدخان تتصاعد فوق الموقع، وقد تم الإعلان عن وفاة الطيار الهندي الذي كان يتولى قيادة الطائرة.

وتصاعد الدخان في موقع التحطم، وشهدت المنطقة توافد فرق الشرطة والإسعاف إلى الموقع.

وقال مكتب دبي الإعلامي في بيان: "في حادث مؤلم وقع منذ قليل، لقي طيار تابع للقوات الجوية الهندية حتفه اليوم (الجمعة) حيث تحطمت طائرته المقاتلة من طراز "تيجاس" متعددة المهام خلال مشاركتها في العرض الجوي المصاحب لمعرض دبي للطيران، وقد تعاملت الفرق المعنية على الفور مع الحادث".