إيلاف من دبي: تحطمت طائرة مشاركة في معرض دبي للطيران، الجمعة، وشوهدت أعمدة الدخان تتصاعد فوق الموقع، وقد تم الإعلان عن وفاة الطيار الهندي الذي كان يتولى قيادة الطائرة.

وتصاعد الدخان في موقع التحطم، وشهدت المنطقة توافد فرق الشرطة والإسعاف إلى الموقع.

عاجل...



تحطم طائرة حربية هندية في دبي.



الطائرة المقاتلة من طراز "تيجاس" تحطمت أثناء محاولة الطيار إظهار قدراتها في المناورة لكنها بدلاً من ذلك سقطت وانفجرت.



الحادثة وقعت خلال معرض دبي للطيران ولا توجد أخبار عن حال الطيار، ولم يصدر أي بيان رسمي من إدارة المعرض حتى الآن. pic.twitter.com/MAU6wlYzS4 — إياد الحمود (@Eyaaaad) November 21, 2025

وقال مكتب دبي الإعلامي في بيان: "في حادث مؤلم وقع منذ قليل، لقي طيار تابع للقوات الجوية الهندية حتفه اليوم (الجمعة) حيث تحطمت طائرته المقاتلة من طراز "تيجاس" متعددة المهام خلال مشاركتها في العرض الجوي المصاحب لمعرض دبي للطيران، وقد تعاملت الفرق المعنية على الفور مع الحادث".