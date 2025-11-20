توج الظهير الأيمن للمنتخب المغربي، أشرف حكيمي، بجائزة أفضل لاعب أفريقي لعام 2025 في حفل توزيع جوائز الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) بالرباط في ليلة وصفت بالناجحة للدولة المضيفة.

وتفوق اللاعب البالغ من العمر 27 عاماً على قائد منتخب مصر، ومهاجم نادي ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، ومهاجم منتخب نيجيريا، ونادي غلطة سراي التركي، فيكتور أوسيمين، بعد أن ساعد ناديه باريس سان جيرمان على الفوز بلقب الدوري الفرنسي وكأس دوري أبطال أوروبا لأول مرة.

وأصبح حكيمي، الذي غاب عن حصد المركز الأول في عامي 2023 و2024، أول مغربي يفوز بالجائزة منذ مصطفى حجي في عام 1998.

لكن حكيمي صعد على درج المنصة ليستلم جائزته وهو حريص على عدم وضع ثقل على قدمه اليسرى، بعد تعرضه لإصابة في أربطة الكاحل في وقت سابق من هذا الشهر خلال مباراة دوري أبطال أوروبا بمواجهة بايرن ميونيخ.

ودخل حكيمي للاحتفال يستخدم سكوتر (دراجة صغيرة) تساعده على المشي، برفقة أفراد من عائلته.

واستخدم اللاعب ذات الدراجة عندما صعد على المنصة للسلام على رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، باتريس موتسيبي، ورئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، جياني إنفانتينو، ليستلم جائزته. وهي لقطات تداولها المعلقون عبر منصات التواصل الاجتماعي.

معلقون آخرون احتفوا بحكيمي، معبرين عن آرائهم بأن اللاعب استحق الجائزة بجدارة بعد "موسم استثنائي" مع ناديه الفرنسي، باريس سان جيرمان.

وكان حكيمي قد سجل الهدف الأول لفريقه عندما تغلب النادي الفرنسي على نادي إنتر ميلان الإيطالي 5-0 في نهائي دوري أبطال أوروبا.

وفاز ناديه أيضاً بكأس السوبر الأوروبي وكأس فرنسا وكأس السوبر الفرنسي الموسم الماضي، لكنه خسر في نهائي كأس العالم للأندية أمام تشيلسي الإنجليزي، وكان له دور محوري في الترويج لنهائيات هذا العام حيث يسعى المغرب إلى الفوز باللقب القاري لأول مرة منذ عام 1976.

لكن معلقين آخرين، قالوا إن اللاعب المصري محمد صلاح كان الأكثر استحقاقاً لنيل الجائزة، بعد إنجازاته مع فريق ليفربول الإنجليزي ومنتخب بلاده

وبعد حصوله على الجائزة، علق حكيمي قائلاً إن فوزه" بالكأس المرموقة بمثابة شرف عظيم"، مضيفاً "هذه الكأس ليست لي وحدي، بل هي لكل الأفارقة الذين لديهم أحلاماً كبيرة".

ويخوض اللاعب سباقاً مع الزمن ليكون جاهزاً لكأس الأمم الأفريقية 2025 على أرضه بعد إصابته، مؤكداً: "سنبذل قصارى جهدنا للفوز بالبطولة، وأود أن أشكر أخصائي العلاج الطبيعي وكل من يساندني في هذه الفترة الصعبة".

فيما تداول معلقون آخرون احتفاء صديق حكيمي وزميله السابق في الفريق الفرنسي كيلان إمبابي، الذي نشر صورة عبر خاصية القصص على إنستغرام، هنأ بها صديقه حكيمي.

المغرب يحصد نصف جوائز الاتحاد الأفريقي لكرة القدم

بسط المغرب سيطرته بشكل لافت على حفل جوائز الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بعدما حصد ممثلوه نصف الجوائز الممنوحة خلال الحفل، بـ6 تتويجات من أصل 12 جائزة.

وتفاعل المعلقون مع حصول لاعبي المغرب على هذا العدد من الألقاب، واصفين الإنجاز "بالتاريخي".

إذ فازت قائدة المنتخب المغربي ولاعبة فريق الهلال السعودي، غزلان الشباك، بجائزة السيدات، متفوقة بشكل مفاجئ على قائدة منتخب نيجيريا، رشيدات أجيباد، لاعبة فريق باريس سان جيرمان، ومواطنتها المغربية، سناء مسودي/ لاعبة فريق الجيش الملكي.

وبفوزها، تكون الشباك قد حققت إنجازاً تاريخياً، باعتبارها أول مغربية تفوز بهذه الجائزة منذ إنشائها لأول مرة في عام 2001.

وكانت لاعبة خط الوسط البالغة من العمر 35 عاماً قد حصلت على لقب هدافة كأس الأمم الأفريقية للسيدات 2024 المؤجلة هذا العام.

وقالت شباك: "أنا سعيدة للغاية بحصولي على هذه الجائزة، إنها ثمرة جهد دؤوب على مرّ السنين".

وكان من المتوقع بشدة أن تفوز أجيباد بالجائزة بعد اختيارها أفضل لاعبة في البطولة حيث فازت نيجيريا باللقب القاري العاشر معززة رقمها القياسي.

إلى جانب حكيمي و الشباك، كذلك حصل حارس المنتخب المغربي وفريق الهلال السعودي، ياسين بونو، على جائزة أفضل حارس مرمى في أفريقيا.

كما حصل عثمان معما، لاعب واتفورد، على جائزة أفضل لاعب شاب لهذا العام، وسبق وفاز اللاعب بالكرة الذهبية، تقديراً لدوره الحاسم في قيادة المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة نحو التتويج بكأس العالم.

الفائزون بجوائز الكاف لعام 2025

أفضل لاعب في العام: أشرف حكيمي (باريس سان جيرمان والمغرب).

أفضل لاعبة في العام: غزلان الشباك (الهلال والمغرب).

مدرب العام للرجال: بوبيستا (الرأس الأخضر أو كاب فيردي).

أفضل حارس مرمى في العام: ياسين بونو (الهلال والمغرب).

حارسة مرمى العام: تشياماكا ننادوزي (برايتون وهوف ألبيون ونيجيريا).

منتخب الرجال لهذا العام: المغرب تحت 20 عاماً.

منتخب السيدات لهذا العام: نيجيريا.

نادي الرجال لهذا العام: نادي بيراميدز المعروف بـ (نادي الأهرام)

أفضل لاعب في الأندية للرجال: فيستون مايلي (بيراميدز والكونغو الديمقراطية).

أفضل لاعب شاب لهذا العام: عثمان معما (واتفورد والمغرب).

أفضل لاعبة شابة لهذا العام: ضحى المدني (المنتخب المغربي).

هدف العام (بتصويت الجماهير): هدف كليمنت مزيزي لنادي يانج أفريكانز في شباك نادي تي بي مازيمبي.