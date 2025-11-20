إيلاف من لندن: اتهمت روسيا، الحكومة البريطانية بـ"التصريحات الاستفزازية" و"تصعيد الهستيريا العسكرية" بعد أن حذر وزير الدفاع من اقتراب سفينة تجسس تابعة للكرملين من المملكة المتحدة.

صرح وزير الدفاع جون هيلي بأن المملكة المتحدة "جاهزة للخيارات العسكرية" في حال اقتراب سفينة التجسس الروسية "يانتار" من السواحل البريطانية.

وفي مؤتمر صحفي عُقد في داونينغ ستريت يوم الأربعاء، قال جون هيلي إن "يانتار" كانت على حافة المياه البريطانية شمال اسكتلندا، بعد أن دخلت المياه البريطانية الأوسع خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وأضاف أن هذه هي المرة الثانية هذا العام التي تُنشر فيها السفينة قبالة سواحل المملكة المتحدة، وادعى أنها "مُصممة لجمع المعلومات الاستخبارية ورسم خرائط كابلاتنا البحرية".

وأضاف هيلي أن السفينة "وجّهت أشعة ليزر" نحو طياري طائرات المراقبة الذين يراقبون أنشطتها - وهو عمل روسي وصفه بأنه "خطير للغاية".

أوضح وزير الدفاع: "أرسلنا فرقاطة تابعة للبحرية الملكية وطائرات تابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني لمراقبة وتتبع كل تحركات هذه السفينة، وخلالها وجهت يانتار أشعة ليزر نحو طيارينا".

وقال إن رسالته إلى موسكو والرئيس فلاديمير بوتين كانت: "نحن نراكم، ونعرف ما تفعلونه، وإذا توجهت يانتار جنوبًا هذا الأسبوع، فنحن مستعدون".

كما صرّح السيد هيلي بأن الحكومة البريطانية لديها "خيارات عسكرية جاهزة" إذا اقتربت السفينة من الشواطئ البريطانية.

رد روسيا

وردًا على تعليقات السيد هيلي، قالت السفارة الروسية لدى المملكة المتحدة على مواقع التواصل الاجتماعي إنها لاحظت "تصريحاته الاستفزازية الأخيرة"، وأصرّت على أن السفينة كانت "سفينة أبحاث أوقيانوغرافية... في المياه الدولية".

وقالت السفارة إن الاتهامات البريطانية "تثير الابتسامة" وأن تصرفات روسيا "لا تهدف إلى تقويض" أمن المملكة المتحدة.

وانتقدت بشدة "النهج المعادي لروسيا وتصاعد الهستيريا العسكرية" الذي تنتهجه الحكومة البريطانية، والذي حذرت من أنه يخلق "متطلبات مسبقة لمواقف خطيرة جديدة"، وحثت لندن على "الامتناع عن الخطوات التدميرية".

تأتي تصريحات وزير الدفاع بعد تقرير صادر عن أعضاء البرلمان حذر من افتقار المملكة المتحدة إلى خطة للدفاع عن نفسها من أي هجوم عسكري، على الرغم من وعد الحكومة بتعزيز جاهزيتها بإنشاء مصانع أسلحة جديدة.

وتم تحديد ما لا يقل عن 13 موقعًا في جميع أنحاء المملكة المتحدة لمصانع جديدة لإنتاج الذخائر والمتفجرات العسكرية، ويتوقع السيد هيلي أن تبدأ صناعة الأسلحة العمل في أول مصنع العام المقبل.

وأشار التقرير، الصادر عن لجنة الدفاع في مجلس العموم، إلى أن المملكة المتحدة "تفتقر إلى خطة للدفاع عن الوطن وأقاليم ما وراء البحار"، وحث الحكومة على إطلاق "جهد منسق للتواصل مع الجمهور بشأن مستوى التهديد الذي نواجهه".

ردٌّ حازم

حُذِّرت الحكومة الآن من أنها قد تحتاج إلى أن تكون "أكثر حزمًا" في مواجهة روسيا.

صرح رئيس اللجنة المشتركة لاستراتيجية الأمن القومي، مات ويسترن، بأن تطور يوم الأربعاء "يُظهر مجددًا أن روسيا تُمثل تهديدًا حقيقيًا ومباشرًا لأمن المملكة المتحدة".

وأضاف أن "المملكة المتحدة بحاجة إلى أن تكون أكثر حزمًا في مواجهة العدوان الروسي"، وأن "هناك المزيد مما يُمكننا فعله".

واختتم حديثه قائلاً: "قد يكون هناك حاجة إلى ردٍّ حازم". وأقرّ السيد هيلي بالمخاطر التي تواجه المملكة المتحدة، قائلاً إن البلاد تمر بـ"عصر جديد من التهديدات" "يتطلب عصرًا جديدًا للدفاع".

وفي معرض تقديمه مزيدًا من التفاصيل حول السفينة، قال إنها "جزء من أسطول روسي مُصمَّم لتعريض بنيتنا التحتية تحت الماء وبنية حلفائنا للخطر".

برنامج روسي عدواني

قال إن يانتار لم تكن مجرد جزء من عملية بحرية، بل جزء من برنامج روسي تُديره المديرية الرئيسية لأبحاث أعماق البحار في موسكو، أو GUGI، وهو برنامج "مُصمم لامتلاك قدرات تُمكّن من القيام بمهام المراقبة في أوقات السلم والتخريب في أوقات النزاع".

وأضاف: "لهذا السبب، كنا مصممين على تتبع أي سفينة يانتار تدخل المياه البريطانية الأوسع، وردعها، ونقول لبوتين إننا على أهبة الاستعداد، ونفعل ذلك جنبًا إلى جنب مع حلفائنا".

وعندما سئل عما إذا كانت هذه هي المرة الأولى التي تُستخدم فيها أشعة الليزر من قِبل سفينة روسية ضد طيارين، أجاب السيد هيلي: "هذه هي المرة الأولى التي نُوجّه فيها هذا العمل من يانتار ضد سلاح الجو الملكي البريطاني.

وقال: نحن نأخذ الأمر على محمل الجد. لقد غيّرتُ قواعد الاشتباك الخاصة بالبحرية حتى نتمكن من متابعة أنشطة يانتار عن كثب ورصدها بدقة أكبر عندما تكون في مياهنا الأوسع. لدينا خيارات عسكرية جاهزة".

وأضاف السيد هيلي أنه في المرة الأخيرة التي كانت فيها يانتار في المياه البريطانية، أخرج الجيش البريطاني غواصة هجومية تعمل بالطاقة النووية بالقرب من السفينة "لم يكونوا على علم بوجودها هناك".