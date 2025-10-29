إيلاف من باريس: كانت ضفاف نهر السين لا تزال مغطاة بظلام الصباح الباكر عندما لاحظ أحد حراس الأمن في متحف الهولوكوست في باريس، والذي كان يجلس على مرمى حجر من كاتدرائية نوتردام، مشهدًا مريبًا.

كان رجلان يرتديان ملابس داكنة يرشان طلاء أحمر على جدار الصالحين - وهو نصب حجري يحمل أسماء أولئك الذين أنقذوا اليهود في فرنسا خلال الحرب العالمية الثانية.

وبينما كان الحارس يطارد الرجل، ظهر رجل ثالث من ظلال مبنى قريب لتصوير العمل الليلي: 35 بصمة يد مطلية باللون الأحمر، منتشرة على الجدار الذي يبلغ طوله 25 متراً.

لم يكن الهجوم، الذي وقع في مايو (أيار) من العام الماضي، عملاً للكراهية معزولاً. فقد حددت الشرطة بسرعة هوية ثلاثة مشتبه بهم بلغاريين وألقت القبض عليهم، وستبدأ محاكمتهم في باريس يوم الأربعاء.

وهي قضية يقول المحققون ومسؤولو الاستخبارات إنها تُقدّم نافذة نادرة على حملة روسيا المتصاعدة لزعزعة استقرار فرنسا من خلال النفوذ السري والعمليات النفسية.

كان تخريب النصب التذكاري للهولوكوست واحدا من عدة هجمات رمزية هزت البلاد على مدى العامين الماضيين - بما في ذلك إسقاط رؤوس الخنازير على المساجد، ورسم نجمة داود على المباني، وترك التوابيت بجوار برج إيفل - ويبدو أن كل هذه الهجمات مصممة لتأجيج التوترات بين المجتمعات اليهودية والمسلمة في فرنسا أو لتقويض الدعم الفرنسي لأوكرانيا قبل الانتخابات الرئاسية المحورية في عام 2027.

يشيرون إلى كيف أصبحت فرنسا بؤرةً ساخنةً في حرب روسيا الهجينة ضد أوروبا، إذ تسعى موسكو إلى تقويض أحد أقوى داعمي كييف من خلال تأجيج التوترات السياسية والاجتماعية فيها. ويقول محللون ومسؤولون إن فرنسا تُمثل هدفًا رئيسيًا وجناحًا ضعيفًا في آنٍ واحد - دولةٌ ذات وزن عالمي، لكن لديها نقاط ضعف محلية تجعلها عرضة للتلاعب بشكل خاص.

فرنسا هي الخصم الخطير على روسيا

وقال كيفن ليمونير، الأستاذ ونائب المدير في مركز أبحاث الجيوسياسية في باريس، حيث رسم فريقه خريطة العمليات الحربية الهجينة لروسيا في أوروبا: "هذا يعكس واقعًا جيوسياسيًا: روسيا تعتبر فرنسا خصمًا خطيرًا، وهي القوة النووية الوحيدة في الاتحاد الأوروبي، ورئيس الجمهورية صريح تمامًا بشأن دعم أوكرانيا، بالنظر إلى سيناريوهات مثل نشر الجنود الفرنسيين في أوديسا".

قالت ناتاليا بوزيريف، النائبة عن حزب النهضة الذي يتزعمه الرئيس إيمانويل ماكرون، والتي شاركت في إعداد تقرير عن التدخل الأجنبي في وقت سابق من هذا العام: "في فرنسا، نحن أبعد قليلاً عن الجناح الشرقي، ولا نتمتع بنفس مستوى الوقاية الذي تتمتع به دول الاتحاد السوفيتي السابق. السكان أكثر تقبلاً لهذا النوع من الخطاب".

متلبسًا بالجرم المشهود

اتهمت السلطات الفرنسية أربعة رجال بتدبير تشويه النصب التذكاري للهولوكوست. وفرّ الثلاثة المزعوم وجودهم في موقع الحادث، وهم ميرشو أنجيلوف، وجورجي فيليبوف، وكيريل ميلوشيف، من باريس صباح اليوم نفسه بالحافلة إلى بروكسل، ثم استقلوا طائرة متجهة إلى صوفيا.

اعتقلت السلطات البلغارية فيليبوف وميلوشيف لاحقًا وسُلِّما إلى فرنسا. وأُلقي القبض على رجل رابع، نيكولاي إيفانوف، في كرواتيا، للاشتباه بتمويله العملية. ولا يزال أنجيلوف طليقًا.

يُتهم الرجال بالتآمر لتشويه النصب التذكاري، مع وجود ظرف مشدد يتمثل في العمل بدوافع معادية للسامية. ويشتبه المحققون الفرنسيون أيضًا في أنهم ربما تصرفوا، عن علم أو بغير علم، كعملاء روس.

وبحسب تقييم أجرته وكالة الاستخبارات الداخلية الفرنسية (DGSI) في مذكرة من مكتب المدعي العام، فإن العملية "قد تتوافق مع محاولة لزعزعة استقرار فرنسا من قبل أجهزة الاستخبارات الروسية".

ويربط التقييم نفسه هذا القانون بـ "استراتيجية أوسع" تهدف إلى "تقسيم الرأي العام الفرنسي أو تأجيج التوترات الداخلية باستخدام "وكلاء"، أي الأفراد الذين لا يعملون لصالح هذه الخدمات ولكنهم يتقاضون أجراً منها مقابل مهام مخصصة عبر وسطاء".

خلال جلسات الاستماع التمهيدية، لم ينكر فيليبوف وميلوشيف حضورهما، لكنهما أشارا إلى أنجيلوف باعتباره المُدبّر الرئيسي. لم تكن غارة باريس أول لقاء لأعضاء المجموعة: أنجيلوف وإيفانوف وميلوشيف جميعهم من بلاغويفغراد، وهي مدينة تقع في جنوب غرب بلغاريا بالقرب من الحدود مع مقدونيا الشمالية.

وفي اتصال مع بوليتيكو، قالت محامية ميلوشيف، كاميل دي تيلا، إن موكلها، وهو أحد المعارف القدامى لأنجيلوف، قام فقط بتصوير عملية وضع العلامات دون المشاركة بشكل نشط في التخريب، و"لم يكن على علم بما كان من المفترض أن يفعله حقًا" عندما وافق على الرحلة.

ورفض مارتن فيتيس، محامي فيليبوف، التعليق على القضية قبل المحاكمة.

قال فلاديمير إيفانوف، محامي نيكولاي إيفانوف، إن موكله دفع ثمن ليالي الفنادق وتذاكر الحافلات فقط كخدمة لأنجيلوف. ونفى بشدة أن يكون لموكله دوافع معادية للسامية أو علمه بأي صلة روسية.

لم تتمكن بوليتيكو من التواصل مع أنجيلوف للتعليق. ورفضت المديرية العامة للأمن الداخلي التعليق على هذا التقرير.

تتضمن صفحة أنجيلوف على فيسبوك، التي كشف عنها موقع بوليتيكو، صورًا ذاتية (سيلفي) من جميع أنحاء أوروبا، من الشواطئ اليونانية إلى جبال الألب السويسرية. تُظهر صوره وشومًا كبيرة تغطي صدره وأعلى ذراعيه وساقيه، تحمل رموزًا نازية جديدة، منها الرقمان 14 و88، ورمزًا أسود لفرقة بارزة من قوات الأمن الخاصة (SS).

في 12 مايو (أيار)، أي قبل يومين من الهجوم على النصب التذكاري، نشر أنجيلوف صورة لنفسه أمام كاتدرائية نوتردام مرتديًا قميصًا أزرق وبنطال جينز ممزقًا أخفى وشومه جزئيًا. وخلال توقفه القصير في بروكسل، نشر صورة أخرى التُقطت أمام مبنى زجاجي، أعقبها رمز تعبيري يغمز.

تُعدّ بصمات الأيدي الحمراء المرسومة على النصب التذكاري رمزًا يستخدمه بعض النشطاء المؤيدين للفلسطينيين للتنديد بالحرب في غزة. لكن الجماعات والباحثين اليهود يعتبرونها أيضًا إشارةً إلى مقتل جنديين إسرائيليين خلال الانتفاضة الثانية في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، ودعوةً إلى العنف المعادي للسامية.

تزامناً مع ذكرى اعتقالات جماعية لليهود

تزامن الهجوم مع ذكرى أول اعتقال جماعي لليهود في فرنسا تحت الاحتلال النازي، ما أثار استنكارًا واسع النطاق في مختلف الأطياف السياسية الفرنسية. في ذلك المساء، أقام موظفو المتحف والمنظمات المحلية وقفة احتجاجية مفاجئة خارج الموقع. وغرّد جاك فريد، مدير النصب التذكاري، على مواقع التواصل الاجتماعي: "في ظل تصاعد معاداة السامية، نشعر بالصدمة إزاء هذا العمل الجبان والشنيع".

في السر، تردد موظفو المتحف في نسب الهجوم إلى جماعات مؤيدة للفلسطينيين. وقال أحدهم، الذي رفض الكشف عن هويته نظرًا لحساسية الموضوع: "لم نرَ أي منطق في أن يصدر هذا الكلام عن ناشطين".

قال موظف المتحف إن الإشارة إلى الانتفاضة بدت قديمة وغير مواكبة للعصر. كما بدت الهجمات مشابهة لحادثة عام 2023، حيث وُضعت نجمة داوود في أنحاء العاصمة الفرنسية، في عملية وصفها الادعاء الفرنسي بأنها تدخل أجنبي محتمل .

واستشهد مكتب المدعي العام في باريس أيضًا بتقرير صادر عن Viginum، وهي الوكالة الوطنية الفرنسية لمراقبة المعلومات المضللة عبر الإنترنت، والذي وجد أن القصص الإخبارية حول بصمات اليد الحمراء تم تضخيمها من خلال "آلاف الحسابات المزيفة على تويتر" المرتبطة بشبكة Recent Reliable News/Doppelgänger الروسية - وهي مجموعة متورطة بالفعل في نشر تقارير عن نجمة داود.

التدخل الأجنبي

وتُعد المحاكمة التي تبدأ يوم الأربعاء واحدة فقط من تسع قضايا تتعلق بهجمات على مجتمعات دينية أو آثار فرنسية بارزة قيد التحقيق من قبل مكتب المدعي العام في باريس منذ أواخر عام 2023.

آخرها كان في التاسع من سبتمبر (أيلول)، عندما استيقظت نجاة بن علي، إمام مسجد جافيل جنوب شرق باريس، على صوت صلاة الفجر من المصلين. صُدموا عندما عثروا على رأس خنزير غارق في الدماء عند مدخل المسجد.

هرعت بن علي إلى موقع الحادث. قالت: "كان الظلام لا يزال مُخيّمًا، فشعرتُ بالخوف". أبلغت المسؤولين المحليين وعلمت أن ثمانية مساجد أخرى استُهدفت.

وتوصل الادعاء بسرعة إلى أن الجريمة وقعت لمجموعة من المواطنين الصرب بعد أن أبلغ أحد مزارعي الخنازير في نورماندي عن عملية شراء مشبوهة بكميات كبيرة.

وجاء في مذكرة صادرة عن مكتب المدعي العام في باريس، مؤرخة منتصف سبتمبر (أيلول)، أن رؤوس الخنازير أُلقيت "على يد أجانب غادروا الأراضي الفرنسية فورًا، في محاولة واضحة لإثارة الاضطرابات داخل البلاد". وفي وقت لاحق من ذلك الشهر، أعلنت صربيا اعتقال 11 من مواطنيها على خلفية الحادث.

وقالت السلطات الصربية إن المجموعة مشتبه بها أيضًا في إلقاء طلاء أخضر على معابد يهودية في باريس ومطعم فلافل باريسي شهير يقع في الحي اليهودي القديم في العاصمة.

وقال باسيرو كامارا، رئيس منظمة آدام غير الربحية التي تتعقب الهجمات المناهضة للمسلمين، إن مزاعم التدخل الأجنبي لا تفعل الكثير لتخفيف المعاناة التي يشعر بها المجتمع المسلم.

قال كامارا: "هذا لا يُخفف من شعور الخوف والاشمئزاز، لأننا نعلم أنهم يستغلون شرخًا موجودًا بالفعل".

وقال العديد من صناع القرار والأكاديميين والضباط العسكريين لصحيفة بوليتيكو إن الانقسامات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والدينية والسياسية العميقة في فرنسا توفر أرضًا خصبة لتدخل الكرملين.

بخلاف جيران روسيا، مثل إستونيا وليتوانيا، لم تعتد فرنسا أيضًا أن تكون هدفًا للدعاية الروسية. فرغم عضويتها في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، لطالما اعتبرت نفسها حليفًا مستقلًا للولايات المتحدة، وقبل غزو أوكرانيا، أبقت على قنوات اتصال مفتوحة مع الكرملين.

روسيا تريد تفكيك المجتمع الفرنسي

قال ضابط عسكري فرنسي رفيع المستوى، طلب عدم الكشف عن هويته للحديث بصراحة عن موضوع حساس: "في السابق، لم يكن الروس يرغبون في إزعاج فرنسا نظرًا لدورها غير المنحاز نوعًا ما. أما الآن، فيعتقدون أنهم بحاجة إلى تفكيك مجتمعنا وإظهار الفرنسيين أن إيمانويل ماكرون يقودهم إلى الطريق الخطأ".

كما أن قطاعات واسعة من الطيف السياسي الفرنسي تُبدي ودًا تاريخيًا تجاه روسيا. فقد سعت زعيمة اليمين المتطرف، مارين لوبان، التي اتُهمت طويلًا بالتقرب من فلاديمير بوتين، إلى النأي بنفسها عن الرئيس الروسي منذ أن شنّ غزوًا روسيًا شاملًا لأوكرانيا. في غضون ذلك، يُعدّ جان لوك ميلينشون، اليساري المتطرّف، من أشدّ منتقدي حلف شمال الأطلسي (الناتو).

أوضح الضابط العسكري قائلاً: "هناك أرضية غامضة في فرنسا، مع معاداة بدائية لأمريكا تتحول أحيانًا إلى مشاعر مؤيدة لروسيا كأثر انعكاسي". وأضاف: "نحن ندفع ثمن موقفنا التاريخي من روسيا؛ لطالما سمحنا بقدر من الشك، وقد غذّى ذلك الفرنسيون".

إن إثارة التوترات في فرنسا لا يتطلب الكثير من الجهد في مجتمع يعيش بالفعل حالة من التوتر.

قالت كريستين بيرزينا، الزميلة البارزة والخبيرة الأمنية في مركز أبحاث صندوق مارشال الألماني: "يدرك جهاز الاستخبارات الروسي الانقسامات في المجتمع. لديه وعيٌ ورغبةٌ خاصتان في استغلال القضايا السياسية الداخلية المؤلمة للغاية، والانتهازية، لاستغلال نقاط الضعف هذه في اللحظة السياسية المناسبة".

غزة تشعل توترات يهودية اسلامية في فرنسا

يُعدّ الصراع الإسرائيلي الفلسطيني أحد أبرز بؤر التوتر . تُعدّ فرنسا موطنًا لأكبر جالية مسلمة ويهودية في الاتحاد الأوروبي، إذ يبلغ عدد سكانها حوالي 5 ملايين و450 ألف نسمة على التوالي. وصرح دبلوماسي أوروبي مقيم في باريس قائلاً: "يُعدّ المجتمع الفرنسي، بأقلياته اليهودية والمسلمة، بيئة مثالية للاستفزاز".

وفي اليوم الذي أسقطت فيه رؤوس الخنازير، أدان الزعماء المحليون تصاعد العنف ضد المسلمين.

وقال شمس الدين حافظ، عميد المسجد الكبير في باريس، في بيان : "إن هذه الأفعال المنسقة بوضوح تمثل خطوة جديدة ومحزنة في صعود الكراهية ضد المسلمين، وتهدف إلى تقسيم مجتمعنا الوطني".

وسارعت شخصيات من اليسار إلى إلقاء اللوم على "المناخ السام ... الذي تغذيته الخطابات المشينة لبعض السياسيين"، مشيرين بأصابع الاتهام إلى زعماء اليمين المتطرف في البلاد.

وقال العديد من الخبراء إنهم يتوقعون أن تكثف روسيا عملياتها قبل الانتخابات الفرنسية عام 2027، عندما قد يحصل حزب التجمع الوطني بزعامة لوبان - وهو حزب أقل تعاطفا مع محنة أوكرانيا من ماكرون - على أفضل فرصة له حتى الآن لتولي الرئاسة.

في غضون ذلك، انتبه المسؤولون الفرنسيون لموجة الهجمات. ففي مايو (أيار)، أعلنت الحكومة عن سياسة جديدة بشأن الهجمات الإلكترونية الروسية وحملات التضليل، ووعدت بكشف الحكومات الأجنبية في محاولة لرفع مستوى الوعي.

عززت البلاد أيضًا ترسانتها القانونية. ففي العام الماضي، شدّد المشرّعون العقوبات على أعمال العنف "المُرتكبة بأمر من قوة أجنبية".

وقال عدة مسؤولين فرنسيين لصحيفة بوليتيكو إن السلطات الفرنسية تتواصل مع دول مثل إستونيا وبولندا وفنلندا والسويد لفهم النفسية الروسية بشكل أفضل.

قال المسؤولون إن فرنسا لديها دروس قيّمة تتعلمها من دول المواجهة، التي قضى العديد منها عقودًا تحت السيطرة السوفيتية. وتشمل هذه الدروس تعزيز الثقافة الإعلامية والتوعية بخطر التضليل الإعلامي بدلًا من التركيز على مكافحة الأخبار الكاذبة ونشر الروايات المضادة.

ربما بدأ النهج الجديد يُؤتي ثماره بالفعل. قال بوزيريف، النائب عن حزب النهضة، في إشارة إلى قضية "رؤوس الخنازير"، إن الشعب الفرنسي أصبح أكثر وعيًا برصد التدخلات الأجنبية.

وأضافت "بعد الإبلاغ عن محاولة أو اثنتين أو ثلاث محاولات للتدخل، كان الجمهور ينتظر المزيد من المعلومات بحلول المحاولة الرابعة، وهدأ الجدل بسرعة أكبر".