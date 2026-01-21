إيلاف من لندن: أعلنت 8 دول عربية وإسلامية قبولها الدعوة للانضمام إلى «مجلس السلام» الذي أنشأه الرئيس الأميركي دونالد ترامب ضمن خطته لوقف إطلاق النار وإرساء السلام في قطاع غزة.



رحب وزراء خارجية كل من: المملكة العربية السعودية، ودولة قطر، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ومصر، والأردن، وتركيا، وإندونيسيا، وباكستان، بالدعوة التي تم توجيهها إلى قادة دولهم من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، للانضمام إلى مجلس السلام في قطاع غزة.



وأعلن الوزراء في بيان القرار المشترك لدولهم بالانضمام إلى مجلس السلام، حيث ستقوم كل دولة بتوقيع وثائق الانضمام وفقا لإجراءاتها القانونية ذات الصلة وغيرها من الإجراءات اللازمة، بحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

وكانت دولة البحرين اعربت عن قبولها دعوة الرئيس الاميركي.

وجدد الوزراء التأكيد على دعم دولهم لجهود السلام التي يقودها الرئيس ترامب، وتأكيد التزام دولهم بدعم تنفيذ مهمة مجلس السلام بوصفها هيئة انتقالية كما وردت في الخطة الشاملة لإنهاء النزاع في غزة وكما اعتمدها قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2803، والرامية إلى تثبيت وقف دائم لإطلاق النار، ودعم إعادة إعمار غزة، والدفع نحو السلام العادل والدائم المستند إلى تلبية حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة دولته وفقا للقانون الدولي، بما يمهد لتحقيق الأمن والاستقرار لجميع دول وشعوب المنطقة.

وكشف ترامب، ليل الثلاثاء، أن "مجلس السلام" الذي أعلن عن تأسيسه في الأيام القليلة الماضية، ولا يزال يدعو مسؤولين ورؤساء دول للانضمام إليه، قد يكون بديلاً لمنظمة الأمم المتحدة، إذ ردّ بـ"من الممكن" على سؤال وُجه إليه في هذا الخصوص، مضيفاً أن "الأمم المتحدة لم تكن مفيدة، ولم تحقق ما كان ينبغي عليها فعله"، معتبراً أنه كان ينبغي على المنظمة الأممية "إنهاء الحروب التي أنهيتها بنفسي".