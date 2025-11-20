إيلاف من واشنطن: صدر عن المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية، بيان مشترك، في ختام زيارة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، للولايات المتحدة.

وجاء في نص البيان أن الطرفين السعودي والأميركي «أكدا التزامهما العميق بروابط الصداقة التاريخية والشراكة الإستراتيجية، وبحثا سبل تعزيز الشراكة بين البلدين الصديقين في جميع المجالات».

وأوضح البيان أن الجانبين بحثا «آخر المستجدات والتطورات ذات الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر حول الأحداث والقضايا التي تهم البلدين على الساحتين الإقليمية والدولية، وجهود تعزيز أوجه الشراكة الإستراتيجية بين البلدين».

كما شهدت الزيارة توقيع اتفاقية الدفاع الإستراتيجي، والشراكة الإستراتيجية للذكاء الاصطناعي، والإعلان المشترك لاكتمال المفاوضات بشأن التعاون في مجال الطاقة النووية المدنية، والإطار الإستراتيجي للتعاون في تأمين سلاسل إمدادات اليورانيوم والمعادن والمغانط الدائمة والمعادن الحرجة، وإطار العمل الإستراتيجي بشأن تسهيل الإجراءات لتسريع الاستثمارات السعودية، وترتيبات الشراكة المالية والاقتصادية.

فضلاً عن الترتيبات المتعلقة بالتعاون في قطاع الأسواق المالية، والاعتراف المتبادل بالمواصفات الفيدرالية الأميركية لسلامة المركبات، بالإضافة إلى مذكرة تفاهم في مجال التعليم والتدريب.

كما أسفر «منتدى الاستثمار الأميركي - السعودي» عن توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين الجانبين بقيمة تقارب 270 مليار دولار.