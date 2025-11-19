أعلن رئيس هيئة الانتخابات في مصر حازم بدوي إلغاء نتائج المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب في 19 دائرة انتخابية بـ7 محافظات، على أن تحدد مواعيد لاحقة لإجراء التصويت مرة أخرى.

ويأتي القرار بعد أقل من يوم على نشر الصفحة الرسمية للرئيس عبد الفتاح السيسي تدوينة دعا فيها الهيئة إلى مراجعة مسار العملية الانتخابية أو إلغاء نتائجها "كليًا أو جزئيًا إذا اقتضى الأمر".

وكان عدد من المرشحين قد نشروا مقاطع مصورة توثق ما وصفوه بـ"انتهاكات قانونية" شابت المرحلة الأولى التي شملت 70 دائرة في 14 محافظة.

وقد أثارت هذه المرحلة موجة انتقادات حادة من إعلاميين وسياسيين ومنظمات حقوقية، خاصة مع اعتماد نظام القائمة الذي يرى البعض أنه قلّص فرص التنافس وأضعف حيوية المشهد الانتخابي. في حين رحب آخرون بالإعلان عن بعض نتائج المرحلة الأولى.

