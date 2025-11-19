إيلاف من واشنطن: أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، خلال اجتماعه مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض الثلاثاء، أن أي اتفاقية مبرمة مع واشنطن للحصول على شرائح الذكاء الاصطناعي تهدف لتلبية الاحتياجات السعودية وليس إرضاء للولايات المتحدة أو الرئيس ترامب.

لا يوجد زعيم في العالم يمكنه ان يقول هذا التصريح بهذا الوضوح



نحن لا نقوم بالاستثمار لأجل ارضاء امريكا أو ترامب ، نحن نرى فرصة حقيقية هنا تعود علينا بالفوائد، نحن لا نخلق فرص وهمية



ولقيت كلمات ولي العهد السعودي تفاعلاً واسعاً، واعجاباً لافتاً عبر منصات التواصل الإجتماعي، لأنها تعزز قيمة الفائدة المتبادلة والمصالح المشتركة مع حليف كبير مثل الولايات المتحدة، وتؤكد قوة الموقف السعودي على المستويات كافة، سواء اقتصادياً أو سياساً.

وقال ولي العهد: "نحن لا نخلق فرصاً زائفة لإرضاء أميركا أو من أجل ترامب. إنها فرص حقيقية. على سبيل المثال، عندما تسأل عن الذكاء الاصطناعي والرقائق، فإن المملكة العربية السعودية لديها طلب هائل، وحاجة ماسة للقوة الحاسوبية. وسننفق، على المدى القصير، حوالي 50 مليار دولار لاستهلاك أشباه الموصلات تلك لتلبية احتياجاتنا في السعودية".

وتابع: "ومع الاتفاقية التي سنعقدها مع الولايات المتحدة الأميركية، سيسمح لنا ذلك بتركيز هذه القوة الاستهلاكية. على المدى القصير، بمبلغ 50 مليون دولار من الولايات المتحدة، وعلى المدى الطويل، بمئات المليارات من الدولارات. لذا، هناك العديد من الفرص الحقيقية التي تناسب احتياجاتنا في المملكة وتتناسب مع استراتيجيتنا الاستثمارية".

وقال الأمير محمد بن سلمان، إنه سيتم الإعلان عن استثمارات مع أميركا بقيمة تتراوح بين 600 مليار إلى تريليون دولار.

وأضاف ولي العهد خلال زيارته للبيت الأبيض، أن التعاون مع أميركا يستحدث فرصا حقيقية في الذكاء الاصطناعي، مؤكدا أن الاتفاقيات الجديدة تشمل أيضا التقنية والمواد الخام والمعادن المتقدمة.

وقال: "أعتقد اليوم وغدا سنزيد الاستثمار من 600 مليار دولار إلى تريليون دولار كاستثمار حقيقي وفرص حقيقية بالتفاصيل في مجالات متعددة، بالإضافة إلى اتفاقيات سنوقعها اليوم في مجالات مثل التكنولوجيا، والذكاء الاصطناعي، والمعادن، وغيرها. هذا سيخلق استثمارات جديدة".

جاء ذلك ضمن زيارة ولي العهد السعودي، رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان إلى واشنطن. إذ رحّب ترامب بالأمير محمد واصفاً إياه بـ "الصديق والرجل ذي الرؤية الرائعة".

وصنف الرئيس الأميركي السعودية حليفاً رئيسياً لبلاده من خارج حلف الناتو، واصفاً السعوديين كذلك بأنهم مفاوضون رائعون.