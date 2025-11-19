إيلاف من لندن: انطلق الصراع على خلافة السير كير ستارمر في زعامة حزب العمال الحاكم إلى العلن بعد إعلان نائب عمالي بأنه سيتنحى عن عضوية البرلمان لصالح عمدة مانشستر الكبرى الحالي للترشح والفوز بالخلافة.

بينما نفت المتحدثة باسم مكتب رئيس الوزراء تصريح النائب العمالي بأنه سيتنحى عن منصبه لصالح أندي بيرنهام عمدة مانشستر، أكد النائب كلايف لويس بأنه مستعد للتنازل عن مقعده في البرلمان عن دائرة نورويتش الجنوبية، لصالح بيرنهام ليتمكن من منافسة السير كير ستارمر على قيادة حزب العمال.

وحين سأل الصحفيون السكرتيرة الصحفية لرئيس الوزراء عن تصريحات لويس، رفضت التعليق، وأشارت لاحقًا إلى رسالة لويس إلى سكاي نيوز التي قال فيها إنه وُجّه إليه "سؤال افتراضي" وأنه "لا يعتزم" التنازل.

لكن في وقت لاحق، صرّح كلايف لويس بأنه مستعد للتنازل عن مقعده في البرلمان عن دائرة نورويتش الجنوبية، ليتمكن من منافسة السير كير ستارمر على قيادة حزب العمال.

وانتقد النائب اليساري لويس بشدة قيادة ستارمر، وسألته هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) عما إذا كان سيفسح المجال لبيرنهام ليصبح عضوًا في البرلمان، وهي الطريقة الوحيدة التي يمكن أن يحاول بها عمدة مانشستر الكبرى الحالي استبدال ستارمر.

وأجاب لويس: "هذا سؤال طرحته على نفسي، وسيتعين عليّ بالطبع التشاور مع زوجتي وعائلتي أيضًا.

لكن، هل تعلم ماذا؟ إذا كنت سأجلس هنا وأضع مصلحة الوطن قبل مصلحة الحزب، ومصلحة الحزب قبل طموحاتي الشخصية، فعندئذٍ نعم، عليّ أن أقول نعم، أليس كذلك؟".

وعندما سُئل مرة أخرى عما إذا كان مستعدًا للاستقالة من منصبه كنائب لصالح بيرنهام، أجاب لويس: "أوافق، نعم". وأكد أنه تحدث إلى عمدة مانشستر الكبرى.

ثم اتصلت (سكاي نيوز) بلويس لسؤاله عما إذا كانت هذه خطة ثابتة، فأجاب: "ليس لديّ أي نية للاستقالة.

وقال: وُجّه إليّ سؤال افتراضي، وكانت إجابتي متوافقة مع ما كنت أقوله، وهو أنني جاد في وضع مصلحة الوطن قبل مصلحة الحزب.