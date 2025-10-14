إيلاف من لندن: قال رئيس الوزراء البريطاني السير كير ستارمر إن بريطانيا عملت لأشهر من وراء ستار لإنجاز اتفاق السلام، وأنه لا بد من قيام دولة فلسطينية في إطار حل الدولتين لإنهاء الصراع إلى غير رجعة والمهمة العاجلة الآن هي إعادة إعمار غزة.

أطلع السير كير ستارمر مجلس العموم، اليوم الثلاثاء، على آخر مستجدات وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط. وقال إن خطة السلام في غزة "غير ممكنة" بدون ترامب.

ووصف رئيس الوزراء ما حدث بأنه "لحظة ارتياح عميق" للكثيرين - على الرغم من أن معرفة ما حدث "تخفف" من حدته. ودعا إلى إنهاء أي قيود على المساعدات لغزة.

وأكد ستارمر أن المملكة المتحدة لا تزال تُقدم المساعدات، بما في ذلك 20 مليون جنيه إسترليني لدعم المياه والصرف الصحي ومنتجات النظافة.

صفقة ترامب

ووواصل رئيس الوزراء إشادته بدونالد ترامب، قائلاً إنها "صفقة سلامه"، و"لا يشك أحد في أن أيًا من هذا لم يكن ممكنًا لولا الرئيس ترامب".

وصرح ستارمر أن المملكة المتحدة "عملت خلف الكواليس لأشهر" إلى جانب الولايات المتحدة والدول العربية والأوروبية للمساعدة في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، وإخراج الرهائن، وإدخال المساعدات، وتأمين مستقبل أفضل لإسرائيل وغزة والضفة الغربية.

وأعرب رئيس الوزراء عن "فخره بمساهمتنا".

وأضاف أن المملكة المتحدة ستساهم في إعادة إعمار غزة، بما في ذلك من خلال استضافة قمة دولية هذا الأسبوع.

كما ستعمل مع السلطة الفلسطينية لدعم الحكم الانتقالي. وستساعد المملكة المتحدة أيضًا في عملية مراقبة وقف إطلاق النار.

وأضاف ستارمر أن المملكة المتحدة ستساعد أيضًا في نزع سلاح حماس.