إيلاف من طهران: كسر التلفزيون الرسمي الإيراني، اليوم الجمعة، صمته حيال الاحتجاجات التي اجتاحت البلاد الليلة الماضية، مؤكداً سقوط ضحايا، ومحملاً المسؤولية لما وصفهم بـ"عملاء إرهابيين" تابعين للولايات المتحدة وإسرائيل، الذين أشعلوا الحرائق وأثاروا أعمال العنف، وفق تعبيره.

وجاء هذا التقرير المقتضب ضمن نشرة أخبار الثامنة صباحاً، ليشكل أول بيان رسمي يقدّم تفاصيل حول التظاهرات، مشيراً إلى أن الاحتجاجات شهدت أعمال عنف متعددة، من دون الإفصاح عن أعداد دقيقة للضحايا.

وأوضح التلفزيون أن المحتجين أشعلوا النيران في سيارات المواطنين والدراجات النارية، بالإضافة إلى استهداف المنشآت العامة مثل المترو وشاحنات الإطفاء والحافلات، ما أدى إلى انتشار الحطام في شوارع العاصمة طهران ومناطق أخرى.

وعلى الرغم من انقطاع الإنترنت والمكالمات الهاتفية الدولية، واصل المتظاهرون مسيراتهم وهتافاتهم المناهضة للحكومة حتى صباح اليوم، فيما تداول ناشطون عبر الإنترنت مقاطع قصيرة تظهر النيران المشتعلة والأضرار في الشوارع.

وفي سياق متصل، دعا الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان السلطات إلى أقصى درجات ضبط النفس، مؤكدًا ضرورة تجنب استخدام العنف، واللجوء إلى الحوار والاستماع لمطالب الشعب.

من جانبها، أكدت منظمة "إيران هيومن رايتس" أن قوات الأمن قتلت ما لا يقل عن 45 متظاهراً منذ اندلاع الاحتجاجات في نهاية ديسمبر 2025، من بينهم ثمانية قاصرين. وأشارت المنظمة إلى أن يوم الأربعاء الماضي كان الأكثر دموية، إذ سقط 13 قتيلاً، مع ارتفاع ملحوظ في نطاق العنف والقمع، وفق ما صرح به مديرها، محمود أميري مقدم.