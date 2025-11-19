حضر نجم كرة القدم كريستيانو رونالدو حفل عشاء رسمي في البيت الأبيض برفقة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان مساء الثلاثاء.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل الحفل إنه "شرف" أن يستضيف رونالدو، الذي أصبح بفضل دوره الرئيسي في الدوري السعودي لكرة القدم وجهاً لحملة التحديث في البلاد.

ويسعى الأمير محمد بن سلمان إلى تقليل اعتماد البلاد على عائدات النفط من خلال تنويع اقتصادها ليشمل مجالات أخرى، منها الرياضة والسياحة.

وأكد مسؤول في البيت الأبيض في وقت سابق حضور رونالدو، لكنه لم يُفصح عما إذا كان ضمن الوفد الرسمي للأمير محمد ابن سلمان.

يرى العديد من النقاد أن استثمار السعودية يهدف إلى اكتساب الشرعية وصرف الانتباه عن سجلّها في مجال حقوق الإنسان والأثر البيئي لصناعتها النفطية - وهي ممارسة يشار إليها بـ"تبييض السمعة بالرياضة".

استغل ترامب خطابه في حفل العشاء للإشادة بالعلاقات الوثيقة مع السعودية، واصفاً إياها بأنها "حليف رئيسي من خارج حلف الناتو".

وفي وقت سابق من اليوم، استضاف ترامب ولي العهد السعودي في المكتب البيضاوي.

وتوجّه ترامب بالحديث إلى نجم كرة القدم البرتغالي، قائلاً للضيوف: "ابني من أشد المعجبين برونالدو".

وأضاف: "بارون (ترامب) التقى به، وأعتقد أنه يحترم والده أكثر الآن، لمجرد أنني عرّفتك عليه".

وحضر العشاء أيضاً ملياردير التكنولوجيا إيلون ماسك، الذي انضم إلى قادة أعمال مؤثرين آخرين، بمن فيهم الرئيس التنفيذي لشركة آبل تيم كوك.

وهذه هي المرة الأولى التي يزور فيها ماسك البيت الأبيض منذ تنحيه عن منصبه على رأس وزارة الكفاءة الحكومية (Doge) في أبريل.

استمرّ خلافٌ حادٌّ بين ترامب وقطب صناعة تسلا علناً لأشهر، وتضمّن إعلان ماسك عن نيّته تأسيس حزب سياسي جديد.

ويواجه رونالدو ادعاءً بالاعتداء الجنسي، فقد زعمت كاثرين مايورغا أن رونالدو اغتصبها في غرفة في فندق في لاس فيغاس عام 2009، وهو ما أنكره.

وقال في بيان عام 2018: "أنفي بشدة الاتهامات الموجهة إليّ. الاغتصاب جريمة شنيعة تتعارض مع كل ما أؤمن به".

وفي عام 2019، قال ممثلو الادعاء الأمريكيون إن رونالدو لن يواجه اتهامات لأنه لا يمكن إثبات هذه الادعاءات.

EPA لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو في حفل عشاء رسمي لولي العهد السعودي محمد بن سلمان، في البيت الأبيض

في أوائل عام 2023، انتقل رونالدو إلى المملكة العربية السعودية عندما أصبح وجهاً للدوري السعودي للمحترفين وقائد نادي النصر - نادي كرة قدم مملوك لصندوق الاستثمارات العامة السعودي الذي يرأس مجلس إدارته ولي العهد.

في صناعة يحصل فيها اللاعبون على مبالغ هائلة من المال، كانت صفقة رواتب رونالدو مع المملكة العربية السعودية فلكية.

وذكرت التقارير أن لاعب كرة القدم كان يتقاضى 200 مليون دولار سنوياً - أو أكثر من نصف مليون دولار يومياً.

وفي يونيو/حزيران من هذا العام، وقّع عقداً جديداً لمدة عامين بقيمة إجمالية بلغت 400 مليون دولار، ليصبح بذلك أول لاعب كرة قدم ملياردير، وفقاً لبلومبرغ، بثروة صافية قدرها 1.4 مليار دولار.

ويعد هذا المبلغ كبيراً للاعب كرة قدم يبلغ من العمر 40 عاماً في أواخر مسيرته.

ووفقاً لسانام فاكيل، مديرة برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تشاتام هاوس، فإن المملكة العربية السعودية "استثمرت بكثافة في فعاليات وشخصيات بارزة لوضع المملكة على الخريطة" في مجالَي الرياضة والسياحة في سعيها نحو الحداثة.

وأشار رونالدو إلى محمد بن سلمان بأنه "رئيسنا" في مقابلة مع المذيع بيرس مورغان.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، ظهر في فعالية لوزارة السياحة في الرياض تحدّث خلالها عن مشاريع التنمية في المملكة وآماله في استضافة كأس العالم لكرة القدم 2034 في السعودية.