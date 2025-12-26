إيلاف من الرباط: ستكون مواجهات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات لبطولة أمم افريقيا لكرة القدم المقامة حالياً بالمغرب، أقرب إلى مواجهات كسر العظم بين كبار القارة السمراء، خاصة أنها ستكون بين المصنف أولاً والمصنف ثانياً وفقاً لتصنيف الفيفا، مثل مواجهة المغرب ومالي، وموقعة مصر وجنوب افريقيا على سبيل المثال.

وتدخل منافسات كأس أمم إفريقيا 2025 مرحلة حاسمة بالجولة الثانية، تزخر بمواجهات من العيار الثقيل تجمع أبرز المرشحين للقب القاري في مباريات قد تحدد مبكرا معالم التأهل إلى الدور المقبل.

المجموعة الأولى.. المغرب ومالي

في المجموعة الأولى، يسعى المغرب، الذي حقق فوزا افتتاحيا على جزر القمر (2-0) ويملك ثلاث نقاط، إلى حسم تأشيرته نحو ثمن النهائي عندما يواجه مالي، صاحب النقطة الوحيدة بعد تعادله مع زامبيا، في اختبار لن يتحمل أي تهاون للمنتخبين.

المجموعة الثانية.. مصر وجنوب افريقيا

وفي المجموعة الثانية، يلتقي منتخبا مصر وجنوب إفريقيا، بعد أن خرج كلاهما فائزا في الجولة الأولى بنتيجة متطابقة (2-1)، في مواجهة قد تمنح الفائز فرصة ذهبية لفرض هيمنته على المجموعة.

المجموعة الثالثة.. تونس ونيجيريا

أما المجموعة الثالثة فتشهد قمة مثيرة بين تونس ونيجيريا، حيث يطمح كل منتخب إلى انتزاع صدارة المجموعة منذ الجولة الثانية.

وتأتي المباراة بعد فوز "نسور قرطاج" على أوغندا (3-1)، بينما تغلب "النسور الخضر" على تنزانيا (2-1).

المجموعة الرابعة.. الكونغو والسنغال

في المجموعة الرابعة، يطل منتخب الكونغو الديمقراطية على فرصة للثأر الرياضي من السنغال، في تكرار لمواجهتهما الحاسمة خلال تصفيات كأس العالم 2026.

ويدخل المنتخبان اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد انطلاقة قوية في الجولة الأولى، حيث كشرت السنغال عن أنيابها بفوز عريض على بوتسوانا بنتيجة 3-0، فيما نجح منتخب الكونغو الديمقراطية في حصد نقاطه الثلاث الأولى بتخطيه عقبة بنين بهدف نظيف.

كوت ديفوار والكاميرون.. قمة القمم

وأخيرا، تحتضن المجموعة السادسة أقوى مواجهات الجولة، حين يتقابل منتخبا كوت ديفوار، حامل اللقب، والكاميرون وجها لوجه.

وتعد هذه المباراة مواجهة كلاسيكية غنية بالنجوم، وتاريخ حافل من التنافس القاري.واستهلت كوت ديفوار حملة الدفاع عن لقبها بفوز صعب على موزمبيق (1-0)، فيما فاز "الأسود غير المروضة" على الغابون بنفس النتيجة.

مواعيد أقوى المباريات بتوقيت السعودية:

- الجمعة 26 ديسمبر 2025

مصر # جنوب إفريقيا - 6 مساء.

المغرب # مالي - 11 مساء.

- السبت 27 ديسمبر 2025

الكونغو الديمقراطية # السنغال - 6 مساء.

نيجيريا # تونس - 11 مساء.

- الأحد 28 ديسمبر 2025

الجزائر # بوركينا فاسو - 8:30 مساء.

كوت ديفوار # الكاميرون الـ 11 مساء