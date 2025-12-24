الرباط : دشّنت ساحل العاج حملة الدفاع عن لقبها كبطلة لكأس الأمم الإفريقية لكرة القدم، بانتصار متواضع على موزامبيق 1 0 الأربعاء على الملعب الكبير لمدينة مراكش ضمن افتتاح منافسات المجموعة السادسة من البطولة التي تحتضنها المغرب.

وسجّل الهدف الوحيد نجم مانشستر يونايتد الإنكليزي أماد ديالو (49).

وتلتقي لاحقا الكاميرون مع الغابون في المجموعة ذاتها والتي تعد الحديدية.

وقدّم منتخب "الفيلة" أداء قويا حيث أحكم السيطرة على المجريات طوال الشوطين، في ظل استماتة من المنتخب المنافس دفاعيا، ولاحت أمام ثلاثي الهجوم أماد ديالو وويلفريد زاها ولاعب لايبزيغ الألماني يان ديومانديه فرصا عدة، إلا أنها لم تصل إلى شباك الحارس إيرنان سيلواني.

وفي مطلع الشوط الثاني، هيّأ المخضرم والمحترف مع الأهلي السعودي فرانك كيسييه برأسه الكرة إلى المندفع ديالو الذي حولها إلى الشباك من تسديدة قوية (49).