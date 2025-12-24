لندن : يرى الهولندي أرنه سلوت مدرب ليفربول حامل لقب الدوري الإنكليزي لكرة القدم، أن مشكلات الكرات الثابتة تضعف فريقه الذي يحتل المركز الخامس قبل المرحلة الثامنة عشرة.

ويخوض ليفربول فترة عيد الميلاد ورأس السنة المزدحمة خلف تشلسي الرابع بفارق الأهداف، وبفارق سبع نقاط عن أستون فيلا الثالث وثماني عن مانشستر سيتي الثامن، وبعيدا بـ10 نقاط عن أرسنال المتصدر.

وسجل ليفربول ثلاثة أهداف فقط من كرات ثابتة، فيما استقبلت شباكه 11 هدفا بهذه الطريقة في الدوري حتى الآن هذا الموسم.

قال سلوت بغضب "أعرف أهميتها، وتزداد أكثر فأكثر، ولهذا نحن منزعجون جدا من سجلنا الحالي. إحباط كبير أن نكون في هذا الوضع هذا الموسم، لأنه عندما كنا في منتصف الموسم الماضي لم نكن قد استقبلنا أي هدف من كرة ثابتة".

وتابع "من المستحيل أن تكون في المراكز الأربعة أو الخمسة الأولى مع هذا التوازن في الكرات الثابتة، ناهيك عن الفوز بالدوري".

وأضاف المدرب الهولندي "نحن الفريق الوحيد في مقدمة الجدول الذي لديه رصيد سلبي في الكرات الثابتة (مانشستر سيتي في الواقع عند ناقص واحد وفقا لبيانات أوبتا الرسمية)، ليس فقط أننا سلبيون، نحن عند ناقص ثمانية وما زلنا متساوين في النقاط مع الرابع".

وأردف المدرب الذي يتعرض لانتقادات كثيرة "لكن إذا كنا عند ناقص ثمانية، تشلسي أعتقد أنه عند زائد ثمانية (في الواقع زائد أربعة) وأرسنال ويونايتد مرتفعان جدا (سجلا عشرة أهداف لكل منهما) وإذا نظرت إلى ذلك يمكنك القول كم هو مميز أن نحصل على هذا العدد من النقاط مع هذا التوازن في الكرات الثابتة".

وأكمل كلامه قائلا "كلنا نعرف السبب، لأنه في الفرص المفتوحة التي نخلقها نحن الرقم واحد في الدوري".