لوس انجليس (الولايات المتحدة) : قاد كيلدون جونسون وستيفون كاسل سان أنتونيو سبيرز إلى انتفاضة هجومية في الشوط الثاني، اكتسحوا بها حامل لقب دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين (أن بي ايه)أوكلاهوما سيتي ثاندر 130 110 الثلاثاء، بتسجيلهما 49 نقطة.

بعد عشرة أيام فقط من إقصاء ثاندر من نصف نهائي كأس الـ"أن بي أيه"، أثبت سبيرز مجددا تفوقه على متصدر المنطقة الغربية، محققا انتصاره السابع تواليا في سان أنتونيو.

وأنهى كاسل اللقاء برصيد 24 نقطة بينها أربع ثلاثيات، لكن المساهمة الأبرز جاءت من جونسون الذي أضاف 25 نقطة من مقاعد البدلاء بينها خمس ثلاثيات.

وتلقى ثاندر خسارته الرابعة مقابل 26 انتصارا، فيما رفع سبيرز رصيده من الانتصارات إلى 22 مقابل 7 خسارات، ليبقى في المركز الثاني في المنطقة الغربية.

وسجل نجم سبيرز، الفرنسي فيكتور ويمبانياما 12 نقطة، بينما تصدر الكندي شاي غيلجيوس ألكسندر قائمة مسجلي ثاندر برصيد 33 نقطة.

وقال كاسل الذي أحرز 10 من نقاطه الـ24 في الربع الأخير الذي تفوق فيه سبيرز 43 28: "هذا يوضح مدى جديتنا، لدينا نفس الطموحات التي لديهم، نريد فقط أن ننافس في كل مرة نلعب ضدهم".

في المقابل، أضاع دنفر ناغتس فرصة تقليص الفارق مع أوكلاهوما سيتي بخسارته مواجهة مثيرة أمام دالاس مافريكس خارج أرضه في تكساس 131 130.

خطف الموهبة الصاعدة كوبر فلاغ الأضواء مجددا، إذ سجل الاختيار الأول في الدرافت، البالغ 19 عاما، 33 نقطة مع تسع متابعات وتسع تمريرات حاسمة.