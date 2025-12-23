فاس (المغرب) : وجدت نيجيريا صعوبة كبيرة في تخطي تنزانيا 2 1 الثلاثاء على ملعب مدينة فاس الكبير في افتتاح منافسات المجموعة الثالثة لكأس الأمم الإفريقية لكرة القدم في المغرب.

وسجل سيمي أجايي (36) وأديمولا لوكمان (52) هدفي نيجيريا، وتشارلز مموومبوا (50) هدف تنزانيا.

وتلتقي لاحقاً في المجموعة ذاتها تونس مع أوغندا على الملعب الأولمبي في الرباط.

وفرض منتخب "النسور الممتازة" الساعي الى لقب رابع في تاريخه بعد 1980 و1994 و2013، سيطرته على المجريات حيث كان الأفضل انتشاراً والأكثر استحواذاً، فيما كان التنزانيون متمكنين دفاعياً الى نحو كبير، حيث تألق الحارس زوبيري فوبا مراراً، كما نابت عنه العارضة أمام رأسية لاعب إشبيلية الاسباني آكور أدامس (11).

وأثمر الضغط النيجيري المتواصل عن هدف السبق عندما ارتقى المدافع أجايي عاليا وحول الكرة برأسه في شباك المنتخب التنزاني بعد ركنية أرسلها لاعب فولهام الإنكليزي أليكس أيوبي (34).

وواصل النيجيريون سيطريتهم في الشوط الثاني حيث سجل مهاجم غلطة سراي التركي فيكتور أوسيمهن هدفاً تم إلغاؤه بداعي التسلل عبر الاستعانة بحكم الفيديو المساعد "في ايه آر".

وعلى عكس المتوقع شن التنزانيون مرتدة سريعة وأدركوا التعادل عبر مموومبوا الذي تابع كرة ساقطة خلف الدفاع النيجيري (50).

ولم تدم الفرحة التنزانية سوى دقيقتين حيث أعاد لوكمان التقدم للمنتخب النيجيري من تسديدة متقنة من خارج منطقة الجزاء باغتت الحارس فوبا (52).