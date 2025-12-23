الرباط : استهلت الكونغو الديموقراطية، رابعة النسخة الاخيرة في ساحل العاج، مشوارها في كأس الأمم الإفريقية المقامة في المغرب، بفوز بشق الأنفس على بنين 1 0 الثلاثاء على ملعب البريد في الرباط في الجولة الاولى من منافسات المجموعة الرابعة.

وسجل ثيو بونغوندا هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 16.

وتلتقي تونس مع أوغندا لاحقا ضمن المجموعة ذاتها.

وكانت الكونغو الديموقراطية الساعية الى التتويج باللقب للمرة الثالثة بعد عامي 1968 و1974، الافضل أغلب فترات المباراة وخصوصا في الشوط الأول.

لم تتأخر في التسجيل واحتاجت الى 16 دقيقة عندما مرر مدافع سندرلاند الانكليزي أرثر ماسواكو كرة طويلة داخل المنطقة انحنى المدافع يوهان روش لها بدل ابعادها فتهيأت أمام مهاجم سبارتاك موسكو الروسي بونغوندا الذي تابعها من مسافة قريبة على يسار الحارس ساتورنين الاغبي (16).

وحاولت بنين العودة في نتيجة المباراة لكنها اصطدمت بدفاع قوي للكونغو الديموقراطية التي سنحت لمهاجميها العديد من الفرص للتعزيز من دون جدوى.

وتحسن أداء بنين في الشوط الثاني مع تراجع الكونغو الديموقراطية الى الدفاع من دون ان يمنعها ذلك من تسجيل الهدف الثاني عبر مهاجم ريال بيتيس الاسباني سيدريك باكامبو، لكنه ألغي بداعي التسلل بعد اللجوء الى حكم الفيديو المساعد "في أيه آر" (47).