لندن : انتقد المدرب الهولندي لليفربول أرنه سلوت "التدخل المتهور" لمواطنه ميكي فان دي فين على المهاجم السويدي ألكسندر أيزاك الذي سيبتعد عن بطل الدوري الإنكليزي لكرة لقدم لمدة تصل إلى شهرين بعد إجرائه جراحة في الكاحل نتيجة تعرضه للإصابة السبت أمام توتنهام.

وأعلن ليفربول الإثنين أن أيزاك خضع لعملية جراحية "لعلاج إصابة في الكاحل تضمنت كسرا في عظمة الشظية. سيستكمل أيزاك الآن برنامجه التأهيلي في مركز أكسا للتدريب، ولم يُحدد بعد موعد عودته".

وأصيب المهاجم السويدي القادم إلى "ريدز" بصفقة قياسية خلال تسجيله الهدف الافتتاحي لفريقه (2 1) السبت في لندن إثر تدخل من مدافع توتنهام فان دي فين.

ولم يستطع أيزاك (26 عاما) الذي دخل في الشوط الثاني كبديل، الاحتفال مع زملائه وغادر الملعب.

وقال سلوت الثلاثاء للصحافية "ستكون إصابة (مدة الغياب) طويلة، لشهرين. بالتالي، نعم، إنها خيبة كبيرة بالنسبة له وبالتأكيد بالنسبة لنا أيضا"، واصفا تدخل فان دي فين بـ"المتهور".

وتابع "أعتقد أني تحدثت كثيرا عن تدخل (الهولندي الآخر) تشافي سيمونز (طُرد في وقت سابق من المباراة مع توتنهام نتيجة خطأ على قلب دفاع ليفربول مواطنه فيرجيل فان دايك) والذي كان بالنسبة لي غير مقصود تماما، ولا أعتقد أن تدخلا كهذا قد يُسبب إصابة".

لكن "تدخل فان دي فين، لو تكرر عشر مرات، أعتقد أن هناك احتمالا كبيرا أن يصاب اللاعب إصابة خطيرة".

واجه أيزاك بداية بطيئة في "أنفيلد"، حيث سجل ثلاثة أهداف في 16 مباراة خاضها منذ انتقاله من نيوكاسل مقابل 168 مليون دولار أميركي في رقم قياسي بريطاني في اليوم الأخير من فترة الانتقالات الصيفية.

وتُشكّل إصابة المهاجم السويدي نكسة إضافية لسلوت، في ظل انشغال مهاجمه النجم محمد صلاح بالمشاركة مع المنتخب المصري في كأس أمم إفريقيا، وعدم جاهزية الهولندي كودي خاكبو حتى مطلع العام الجديد بسبب إصابة عضلية.

ويتبقى لسلوت خياران في الهجوم هما الفرنسي أوغو إيكيتيكيه الذي سجّل خمسة أهداف في آخر أربع مباريات، والإيطالي فيديريكو كييزا.