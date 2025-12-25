الرباط : شنَّ المدرب البلجيكي للمنتخب المالي لكرة القدم توم سانفييت الخميس هجوما على قرار إقامة كأس أمم إفريقيا كل أربع سنوات بدلا من عامين، مؤكدا أن الخطوة فُرضت على القارة من قبل الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) والأندية الأوروبية بدافع المال.

وقال سانفييت للصحافيين في الرباط قبل مواجهة مالي والمغرب الجمعة ضمن الجولة الثانية من منافسات النسخة الخامسة والثلاثين في المملكة: "أنا تحت وقع صدمة كبيرة جدا وخيبة أملي كبيرة. إنها (أمم إفريقيا) فخر كرة القدم الإفريقية، مع أفضل اللاعبين في القارة".

وأضاف "أن تُنتزع منا وتُقام كل أربع سنوات، كنت سأفهم لو كان ذلك بطلب من إفريقيا لأي سبب، لكن كل شيء جاء بتعليمات من الكبار في الاتحاد الأوروبي (ويفا)، والأندية الكبرى في أوروبا، وكذلك الـفيفا، وهذا ما يجعل الأمر محزنا جدا".

ويملك سانفييت (52 عاماً) خبرة تدريبية كبيرة في القارة حيث سبق أن درّب منتخبات عدة: ناميبيا وزمبابوي وإثيوبيا ونيجيريا وملاوي وتوغو وآخرها غامبيا التي قادها إلى ربع نهائي نسخة 2022، قبل أن يتولى تدريب مالي في آب/أغسطس الماضي.

وتقام كأس الأمم الأفريقية تقريبا كل عامين منذ نسختها الأولى عام 1957، لكن رئيس الاتحاد الإفريقي (كاف) الجنوب إفريقي باتريس موتسيبي أعلن نهاية الأسبوع الماضي أن البطولة ستُقام كل أربع سنوات بعد نسخة 2028.

وقال سانفييت: "قاتلنا طويلا لننال الاحترام، ثم نستمع بعد ذلك لأوروبا لتغيير تاريخنا، لأنه تاريخ يمتد 68 عاما، فقط بسبب طلبات مالية من الأندية التي تستخدم ضغط المباريات على اللاعبين كذريعة، بينما هي تخلق كأس عالم بـ48 فريقا، ودوري أبطال بلا أبطال".

وأضاف "إذا أردت حماية اللاعبين، فلتُقم دوري الأبطال بمشاركة الأبطال فقط، لا أن تخلق المزيد من البطولات والمزيد من الضغط، عندها يمكننا الإبقاء على كأس أمم إفريقيا كل عامين".