لندن : يواجه أستون فيلا تحديا صعبا أمام تشلسي بعدما شقّ طريقه بقوة إلى سباق المنافسة على لقب الدوري الإنكليزي لكرة القدم، فيما يسعى أرسنال عند استقباله برايتون للحفاظ على صدارته أمام مطارده مانشستر سيتي المنتعش الذي يحلّ ضيفا على نوتنغهام فوريست في مواجهة تبدو في المتناول ضمن المرحلة الثامنة عشرة.

من جانبه، يعاني أرنه سلوت المدرب الهولندي لحامل اللقب ليفربول من أزمة في خط الهجوم بعد إصابة المهاجم السويدي ألكسندر أيزاك بكسر في ساقه، في حين يفتقد مانشستر يونايتد خدمات قائده البرتغالي برونو فرنانديش للإصابة.

رودجرز يقود فيلا المندفع

لا يزال أستون فيلا بقيادة المدرب الإسباني أوناي إيمري، يُعدّ الأقل ترشيحا للتتويج بلقب الدوري الإنكليزي، على الرغم من احتلاله المركز الثالث برصيد 36 نقطة، مبتعدا بفارق ثلاث نقاط فقط عن أرسنال المتصدر برصيد 39 نقطة، ونقطة واحدة عن سيتي الوصيف برصيد 37 نقطة.

وحقق فيلا بتخطيه ضيفه مانشستر يونايتد 2 1 في المرحلة الماضية، انتصاره العاشر تواليا في كافة المسابقات، وهي المرة الأولى التي يُحقق فيها إنجازا من هذا النوع في الدرجة الأولى منذ العام 1914.

ويُعتبر تألق متوسط الميدان الدولي الإنكليزي مورغان رودجرز من أبرز أسباب هذا النجاح، علما أنه لم يحقق أي مساهمة هجومية في مبارياته السبع الأولى في كافة المسابقات.

أما الآن فالقصة مختلفة تماما، إذ ساهم رودجرز بـ11 هدفا في آخر 15 مباراة له، وكانت جودة أهدافه لافتة للنظر.

وجاءت أهداف رودجرز السبعة في الدوري المحلي هذا الموسم من أصل 2.86 هدفا متوقعا فقط، وهو مقياس يُستخدم لتحديد مدى احتمالية تسجيل اللاعب للفرص.

لكن محللي كرة القدم في "أوبتا" للإحصاءات يمنحون أستون فيلا فرصة لا تتجاوز خمسة بالمائة فقط للتتويج أبطالا لإنكلترا للمرة الأولى منذ العام 1981.

ويملك لاعبو إيمري فرصة لإسكات المشككين عندما يواجهون تشلسي السبت، قبل الموقعة المرتقبة أمام أرسنال بعد ذلك بأيام قليلة.

صداع الأهداف لدى سلوت

في الأسابيع الأولى من الموسم، من المرجح أن يكون الهولندي أرنه سلوت مدرب ليفربول قد وضع المصري محمد صلاح والسويدي ألكسندر أيزاك على رأس خياراته الأساسية في خط الهجوم.

لكن مدرب حامل اللقب يجد نفسه راهنا محروما من خدمات الثنائي، فصلاح يشارك مع منتخب بلاده في كأس الأمم الإفريقية، في حين سيغيب الوافد الجديد من نيوكاسل ما لا يقل عن شهرين بعد تعرضه لكسر في ساقه في مواجهة توتنهام الأخيرة.

ونجح سلوت في إعادة الاستقرار إلى "أنفيلد" بعد سلسلة صادمة من ست هزائم في سبع مباريات بالدوري بعثرت آمال ليفربول في حملة الدفاع عن لقبه.

وارتقى "ريدز" إلى المركز الخامس في الترتيب بعد سلسلة من خمس مباريات بلا هزيمة في المراحل الخمس الأخيرة (ثلاثة انتصارات وتعادلين)، لكن سيبقى القلق قائما بشأن مصدر الأهداف قبل مواجهة ولفرهامبتون متذيل الترتيب السبت.

وسيُلقي غياب أيزاك مزيدا من الضغط على كاهل الهداف الفرنسي للفريق الوافد الجديد أوغو إيكيتيكيه الذي أحرز ثمانية أهداف في الدوري، أي ضعف عدد أهداف صلاح والهولندي كودي خاكبو.

ضربة موجعة ليونايتد بغياب فرنانديش

كان البرتغالي برونو فرنانديش متألقا وحاضرا باستمرار تقريبا خلال السنوات الصعبة الأخيرة لمانشستر يونايتد.

لكن على مواطنه المدرب روبن أموريم التخطيط لفترة سيغيب خلالها نجمه الأول وقائد فريقه بسبب إصابة تعرض لها خلال الخسارة 1 2 أمام أستون فيلا على ملعب فيلا بارك.

ورغم أن تشخيص الإصابة لا يزال غير واضح، فقد استبعد أموريم بالفعل فرنانديش من مواجهة نيوكاسل يونايتد على ملعب أولد ترافورد الجمعة، داعيا بقية لاعبي الفريق إلى "تحمُّل المسؤولية" في ظل غياب قائده "الذي لا يمكن تعويضه".