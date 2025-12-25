أُسدل الستار على منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في كأس أمم أفريقيا، جولة لم تحمل الكثير من المفاجآت على صعيد النتائج، إذ أكدت على مكانة كبار القارة، بعدما حققت منتخبات مرشحة للمنافسة على اللقب انتصارات في مباريات الافتتاح.

البداية كانت مع البلد المستضيف للبطولة، حيث حقق "أسود الأطلس" فوزاً مهماً على جزر القمر، وعلى نفس المنوال نسجت منتخبات مصر وتونس والجزائر، بالإضافة إلى منتخبي السنغال ونيجيريا.

نتائج الجولة الأولى من البطولة تؤشر على بداية مختلفة تماماً لما شهدته النسخة الماضية التي نُضمت في ساحل العاجل عام 2023، والتي لم تكن في مستوى تطلعات جماهير شمال أفريقيا بعد نتائج منتخباتها التي وصفت بالمخيبة للآمال.

فيما يلي نعرض لكم بالتفصيل حصاد الجولة الأولى من البطولة.

منتخبات شمال أفريقيا: بدايات موفقة

البداية مع مباراة الافتتاح والتي جمعت بين المغرب وجزر القمر، والتي انتهت لصالح "الأسود" بهدفين لصفر.

ورغم الانتقادات التي طالت أداء كتيبة وليد الركراكي، يرى الكثير أن المهم قد تم تحقيقه، وهو الظفر بثلاث نقاط مهمة في بداية المشوار خصوصاً في ظل الضغط الكبير الذي تشهده عادة مباريات الافتتاح.

وعلى ذات المنوال نسج منتخب مصر الذي تمكن من تحقيق فوز صعب على زيمبابوي بهدفين لهدف واحد، ورغم تلقي المنتخب المصري الهدف الأول وتأخره في النتيجة خلال الشوط الأول من المباراة، استطاع "الفراعنة" العودة في النتيجة وتحقيق الفوز الأول لهم في مستهل مشوارهم بالكان.

ّ"نسور قرطاجّ" تمكنوا من التحليق في سماء العاصمة الرباط بعدما فكوا أخيراً "عقدة" البدايات، وحققوا انتصاراً مهماً على أوغندا بثلاثة أهداف لصفر، ليؤكد المنتخب التونسي أنه جاهز للمنافسة على اللقب الثاني في القارة السمراء بعد إنجاز عام 2004.

رفاق رياض محرز لم يضيعوا الفرصة، وبصموا على بداية قوية في المباراة التي جمعتهم بالجارة السودان، وتمكنوا من تسجيل ثلاثية نظيفة، ليحقق المنتخب الجزائري ثلاث نقاط مهمة.

الغلة التهديفية

ضمن 12 مباراة شهدتها الجولة الأولى من البطولة، تم تسجيل 29 هدفاً، تمكنت المنتخبات العربية من تسجيل عشرة أهداف منها واستقبلت شباكها سبعة أهداف.

ما يؤكد نوعا ما الفاعلية الهجومية لهذه المنتخبات مقابل ثغرات دفاعية لبعضها.

نجوم الجولة الأولى

بعيداً عن حسابات النقاط، حملت الجولة الافتتاحية من دور المجموعات رسائل فنية واضحة، أبرزها أن اللمسة الفردية كانت عامل الحسم في عدد من المباريات المعقدة وفك الشفرات الدفاعية للخصوم، خصوصا مع التكتلات الدفاعية التي واجهتها بعض المنتخبات.

وقد برز خلالها نجوم نجحوا في ترجيح الكفة ولفت الأنظار بأدائهم المؤثر.

البداية مع اللاعب المغربي أيوب الكعبي، مقصية رائعة استقرت في شباك مرمى حارس جزر القمر، ليعزز النتيجة بعد هدف التقدم من توقيع زميله إبراهيم دياز.

في منتخب الجزائر، برز اسم رياض محرز الذي سجل هدفين لبلاده، لينال جائزة أفضل لاعب في المباراة التي جمعت "محاربو الصحراء" بالسودان.

أما في أكادير، حيث أجريت مباراة منتخبي مصر وزيمبابوي، برز اسم عمر مرموش الذي توج رجلا للمباراة بعد تسجيل هدف التعادل لـ "الفراعنة" بعدما كانوا متأخرين في النتيجة، قبل أن يخطف صلاح الفوز في الثواني الأخيرة من المباراة.

كما توج المهاجم لاسين سينايوكو بجائزة الأفضل في لقاء مالي وزامبيا، بعد تسجيله هدف بلاده خلال التعادل مع زامبيا بهدف لمثله . وفي ملعب مراكش، كان المهاجم لايل فوستر هو النجم الأول لمباراة جنوب أفريقيا وأنغولا، حيث سجل هدف الفوز الحاسم بعد صناعة الهدف الأول.

الجولة الثانية تحت المجهر

تدخل كأس أمم أفريقيا مع انطلاق الجولة الثانية مرحلة أكثر صعوبة، إذ تبدأ ملامح التأهل للدور المقبل في التبلور، وحيث تسعى المنتخبات إلى تعزيز النقاط وضمان التأهل أو تدارك الموقف بالنسبة لتلك التي أخفقت في تحقيق الأهم في الجولة الأولى.

مباراة افتتاح الجولة الثانية ستكون مع المنتخب المغربي الذي سيكون على موعد من نظيره المالي. وسط دعم جماهيري كبير، يسعى الأسود إلى تأكيد البداية الإيجابية وضمان التأهل المبكر نحو الدور المقبل، المهمة التي لن تكون سهلة أمام الماليين الذي سيسعون لتحقيق ثلاث نقاط بعد التعادل في المباراة الأولى أمام زامبيا.

أما المنتخب المصري فتنتظره مباراة قوية مع منتخب جنوب أفريقيا المنتشي بدوره بفوز مهم في مباراته الأولى. صلاح ورفاقه سيكونون أمام مهمة صعبة لتأكيد النتيجة الأولى وضمان التأهل إلى الدور المقبل.

أما تونس فتضرب موعداً مهماً، السبت، مع نيجيريا، المنتخب العنيد الذي حقق فوزه الأول على حساب نظيره التانزاني في الجولة الأولى.

محرز ورفاقه سيواجهون الأحد منتخب بوركينافاسو، "محاربو الصحراء" مطالبون بتأكيد نتيجة الجولة الأولى.

أما السودان التي أخفقت في بداية المشوار، فتسعى لتصحيح المسار في مباراتها مع غينيا الإستوائية، وهي المهمة التي يسعى إليها أيضاً منتخب جزر القمر في مباراته الثانية مع زامبيا بعد إخفاقه في مباراة الافتتاح.