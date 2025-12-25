إيلاف من لندن: شارك عاهل بريطانيا الملك تشارلز الثالث في رسالة مؤثرة اليوم الأربعاء بمناسبة عيد الميلاد دعوة للحاجة إلى اللطف والرحمة والأمل "في أوقات الشك"، محذرا من "الانقسامات في الداخل والخارج".

وبدا الملك تشارلز في الرسالة يشجع الجميع على الابتعاد عن أجهزتنا الإلكترونية لفترة من الوقت "لنمنح أرواحنا فرصة للتجدد".

وقد تطرق الملك في رسالته إلى هجومي شاطئ بوندي وكنيس مانشستر، مشيدًا بمن أظهروا شجاعة عفوية، وخاطروا بحياتهم دفاعًا عن الآخرين.

رحلة العائلة المقدسة

وفي رسالته السنوية، التي تمحورت حول موضوع الحج، استخدم الملك تشارلز الثالث قصة الميلاد التقليدية، رحلة العائلة المقدسة، الرعاة والمجوس الذين زاروا يسوع، للتأمل في التحديات التي يواجهها المجتمع اليوم.

وقال: "في كل حالة، ساروا مع غيرهم، واعتمدوا على رفقة الآخرين ولطفهم. ومن خلال التحديات الجسدية والنفسية، وجدوا قوة داخلية".

واضاف: وحتى يومنا هذا، في أوقات الشدة، تُقدّر جميع الأديان العظيمة هذه الأساليب في العيش، وهي تُمدّنا بآفاق واسعة من الأمل: أمل الصمود في وجه الشدائد، والسلام من خلال التسامح؛ ببساطة، التعرف على جيراننا، ومن خلال إظهار الاحترام المتبادل، بناء صداقات جديدة.

ولم يذكر الملك أمثلة محددة للانقسام في المملكة المتحدة أو الصراعات العالمية، لكن رسالته تبدو ذات هدف اجتماعي نبيل، مؤكدًا رغبته في استخدام منصبه للمساهمة في بناء علاقات أفضل بين مختلف المجتمعات والدول.

أغان لاوكرانيا

ويتجلى ذلك بوضوح في ظهور جوقة "أغانٍ لأوكرانيا". تأسست الجوقة عام ٢٠٢٣ استجابةً للحرب في أوكرانيا، وتضم مغنين من مختلف أنحاء الجالية الأوكرانية ومؤيدين مقيمين في المملكة المتحدة. أما ترنيمة "أجراس عيد الميلاد" التي أنشدوها داخل دير وستمنستر، فهي مستوحاة من أغنية للمؤلف الموسيقي الأوكراني ميكولا ليونتوفيتش. وقد استضاف الملك الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في مناسبات عديدة هذا العام لإظهار دعمه.

وتابع الملك في رسالته: في عامٍ انضمت فيه العائلة المالكة إلى المحاربين القدامى للاحتفال بالذكرى الثمانين ليوم النصر في أوروبا ويوم النصر على اليابان، تأمل الملك أيضًا في أهمية استخلاص العبر من تلك الحرب. جيل.

وقال: "إن شجاعة وتضحيات جنودنا البواسل، وتكاتف المجتمعات في مواجهة هذا التحدي الجسيم، تحمل رسالة خالدة لنا جميعًا"، مضيفًا: "هذه هي القيم التي شكلت بلدنا ودول الكومنولث".

"في ظل ما نسمعه من انقسامات، سواء في الداخل أو الخارج، تبقى هذه القيم هي ما يجب ألا نغفل عنه أبدًا".

في قلب الخطر دفاعًا عن الآخرين

وفي إضافة حديثة جدًا للرسالة، عُرضت صورٌ لآثار هجوم شاطئ بوندي، إلى جانب صورٍ لزيارة الملك لموقع هجوم كنيس مانشستر، حيث تحدث عن شجاعة أبطالٍ لم يتوقعهم أحد.

وقال: "هذا العام، سمعتُ أمثلةً كثيرةً على ذلك، هنا وفي الخارج".

واضاف الملك تشارلز: «إنّ قصص انتصار الشجاعة على الشدائد هذه تمنحني الأمل، بدءًا من قدامى المحاربين الموقرين وصولًا إلى العاملين الإنسانيين المتفانين في أخطر مناطق النزاع في هذا القرن؛ وصولًا إلى الطرق التي يُظهر بها الأفراد والمجتمعات شجاعةً عفوية، مُعرِّضين أنفسهم بالفطرة للخطر دفاعًا عن الآخرين.»

وقال: «عندما ألتقي بأناس من مختلف الأديان، أجد من المُشجِّع للغاية أن أسمع كمّ القواسم المشتركة بيننا؛ التوق المُشترك للسلام والاحترام العميق للحياة».

.وتابع: «إذا استطعنا أن نجد وقتًا في رحلة حياتنا للتفكير في هذه الفضائل، يُمكننا جميعًا أن نجعل المستقبل أكثر إشراقًا.»

كما بدا أن الملك يُشجِّعنا جميعًا على الابتعاد عن أجهزتنا الإلكترونية، قائلًا: «في الواقع، بينما يبدو عالمنا وكأنه يدور بسرعةٍ مُتزايدة، قد تتوقف رحلتنا قليلًا، لنُهَدِّئ عقولنا - كما قال ت. س. إليوت. كلمات إليوت: "عند نقطة السكون في عالمٍ دوّار" - ولنسمح لأرواحنا بالتجدد.

الابتعاد عن التكنولوجيا

وعند سؤاله عن هذه الصياغة، قال مصدرٌ من القصر الملكي إن الملك "يُدرك تأثير التقنيات الحديثة على المجتمع".

وأضاف المصدر: "أعتقد أن جلالته يأمل، على الأقل، أن تُتيح فترة عيد الميلاد فرصةً للناس لتجربة نوعٍ من "الابتعاد عن التكنولوجيا" للتركيز أكثر على صداقاتنا وعائلاتنا وإيماننا لمن يمارسونه.

وقالك "بهذه الطريقة، يأمل الملك أن تجد عقولنا مزيدًا من السكينة، وأن تتجدد أرواحنا، وأن تزداد مجتمعاتنا قوةً".

وتضمنت الرسالة مزيجًا من اللقطات المعتادة لأفراد العائلة المالكة وهم يزورون الدول الأربع ويقومون بجولاتٍ خارجية.

واعتُبر دير وستمنستر موقعًا مثاليًا لتجسيد فكرة الحج، إذ يزوره الحجاج سنويًا لإحياء ذكرى إدوارد المعترف، الذي يقع ضريحه في قلب الدير، ولصلاته الوثيقة بالعائلة المالكة.

وتُعتبر هذه الرسالة دائمًا ذات طابع شخصي عميق من الملك، فهي خطاب نادر يلقيه الملك دون استشارة الحكومة أو الحصول على موافقتها.