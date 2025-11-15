إيلاف من لندن: احتفل الملك تشارلز بعيد ميلاده السابع والسبعين بتولي قيادة قطار كهربائي خلال الافتتاح الرسمي لمستودع سكك حديدية جديد في جنوب ويلز.

A very happy King Charles opening the South Wales Metro Depot in Taff’s Well.



HRH celebrated his 77th birthday by driving the brand new tram-trains at the site.@LBCNews @LBC @LBCNewsWales 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿🚂🎂 pic.twitter.com/NS4aIBzPFT — Caitlin Parr (@CaitlinParr_) November 14, 2025

وجلس الملك لدقائق في مقعد السائق وقاد القطار، قبل أن يلتقي عددا من موظفي هيئة النقل في ويلز ممن شاركوا في تنفيذ هذا المشروع الحيوي.

يأتي عيد ميلاد الملك هذا العام بعد سلسلة من الأحداث الشخصية والعامة البارزة، التي وصف بعضها بالصعب والتاريخي في آن واحد، وفقاً لتقرير "سكاي نيوز".

فقد شُخِّص تشارلز في مطلع العام الماضي بنوع غير معلن من السرطان، وما زال يواصل برنامج علاجه المنتظم، الذي يُعتقد أنه يشمل جلسة أسبوعية.

كما شهدت العائلة الملكية فضيحة طالت شقيقه أندرو ماونتباتن-ويندسور، دوق يورك السابق، على خلفية صلاته بالمموّل المدان بجرائم استغلال قُصَّر، جيفري إبستين، وهو ما انتهى بقيام تشارلز بسحب ألقابه منه وإنهاء دوره في الحياة العامة.