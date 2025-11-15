إيلاف من لندن: وُجهت اتهامات لرجل بريطاني أُلقي القبض عليه في ويلز للاشتباه في تقليده ضابطًا بحريًا بارزًا في مراسم إحياء ذكرى ضحايا الحرب العالمية الأولى.

وُجهت تهمة لجوناثان كارلي، من منطقة هارليتش في غوينيد شمال ويلز، بارتداء زي أو ملابس تحمل علامة القوات المسلحة البريطانية دون إذن، وفقًا لوكالة الأنباء البريطانية PA Media.

وصرحت شرطة شمال ويلز يوم الجمعة أن الرجل البالغ من العمر 64 عامًا حضر مراسم وضع إكليل من الزهور لتكريم قدامى محاربي الحرب العالمية الأولى في بلدة لاندودنو شمال ويلز، في 9 نوفمبر/تشرين الثاني.

وُزعت صور على وسائل التواصل الاجتماعي للرجل - المقيم في بلدة هارليتش الساحلية - وهو يرتدي قبعة سوداء وبيضاء وذهبية وسترة مزينة بـ 12 ميدالية ملونة.

وأضافت شرطة شمال ويلز في بيانها أنه أُلقي القبض عليه "بتهم تتعلق بالاستخدام غير القانوني للزي العسكري".

صرّح رئيس شرطة مقاطعة نورث ويند، تريستان بيفان، بأن السلطات عثرت على "زيّ بحري ومجموعة مختارة من الأوسمة" أثناء تفتيش عنوان الرجل يوم الجمعة.

وفي وقت لاحق من يوم الجمعة، صرّح بيفان بأن الضباط "استجابوا بسرعة للاعتقال وتوجيه التهم"، وفقًا لوكالة PA Media. وأضاف: "نتفهم أن هذه الحادثة قد أثارت قلقًا عامًا كبيرًا، لا سيما بالنظر إلى وقوعها في يوم أحد الذكرى".

وسيمثل كارلي أمام محكمة كارنارفون الجزئية في ويلز يوم 11 ديسمبر، وفقًا لوكالة PA Media.