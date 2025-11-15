إيلاف من لندن: على غرار النموذج الدنماركي، من المتوقع أن تجعل المملكة المتحدة وضع اللاجئ مؤقتًا وخاضعًا للمراجعة الدورية، في حين قد تُطرح أيضًا قواعد أكثر صرامة بشأن لمّ شمل العائلات.

لن يُسمح للأشخاص الذين مُنحوا حق اللجوء في المملكة المتحدة بالبقاء في البلاد إلا مؤقتًا، وذلك في إطار إصلاحات شاملة من المتوقع الإعلان عنها يوم الاثنين.

على غرار النظام الدنماركي، يهدف هذا إلى جعل المملكة المتحدة أقل جاذبية للمهاجرين غير الشرعيين وتسهيل ترحيلهم.

تعني التغييرات المخطط لها أن وضع اللاجئ سيصبح مؤقتًا وخاضعًا للمراجعة الدورية، مع ترحيل اللاجئين بمجرد اعتبار بلدانهم الأصلية آمنة.

وبموجب القواعد البريطانية الحالية، يتمتع من مُنحوا حق اللاجئ بهذه الصفة لمدة خمس سنوات، ويمكنهم بعد ذلك التقدم بطلب للحصول على إذن إقامة غير محدد المدة والمضي قدمًا في طريق الحصول على الجنسية.

استعادة النظام

في مقطع فيديو نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي عقب إعلانها، قالت وزيرة الداخلية شبانة محمود: "سنظل دائمًا بلدًا يوفر ملاذًا آمنًا للأشخاص الفارين من الخطر، ولكن يجب علينا استعادة النظام والسيطرة".

وصفت الوزيرة النظام الجديد بأنه "أهم التغييرات في نظام اللجوء لدينا في العصر الحديث".

وقال أحد حلفاء وزير الداخلية: "اليوم، أن تصبح لاجئًا يعني حماية مدى الحياة في بريطانيا.ولكن شبانة محمود ستغير ذلك، بجعل وضع اللاجئ مؤقتًا وخاضعًا للمراجعة الدورية. بمجرد أن يصبح بلدك الأصلي آمنًا للعودة إليه، سيتم ترحيلك".

وأضاف: "في حين قد يبدو هذا تحولًا تقنيًا بسيطًا، إلا أن هذه التسوية الجديدة تُمثل أهم تحول في معاملة اللاجئين منذ الحرب العالمية الثانية."

خطة رواندا

وفي حين انخفض عدد طلبات اللجوء في جميع أنحاء أوروبا، ارتفعت الأعداد في بريطانيا.

وقالت السيدة محمود إن الحكومة السابقة كان لديها "سنوات لمعالجة هذه المشكلة" لكنها "أهدرت" الوقت والمال على خطة رواندا التي تبلغ تكلفتها 700 مليون جنيه إسترليني.

يذكر أنه وصل حوالي 39,075 شخصًا إلى المملكة المتحدة بعد رحلة عبر القناة الإنجليزية حتى الآن هذا العام، وفقًا لأحدث أرقام وزارة الداخلية.

يمثل هذا زيادة بنسبة 19% عن نفس الفترة من عام 2024، وزيادة بنسبة 43% عن عام 2023، ولكنه يبقى أقل بنسبة 5% عن الفترة المماثلة في عام 2022، الذي لا يزال عام الذروة في عمليات العبور.

ومن المتوقع الإعلان عن تغييرات أخرى يوم الاثنين، بما في ذلك إلزام القضاة بإعطاء الأولوية للسلامة العامة على حقوق المهاجرين في حياة أسرية، أو خطر تعرضهم لمعاملة "لاإنسانية" في حال إعادتهم إلى وطنهم، وفقًا لما ذكرته صحيفة التلغراف.

كما يجري النظر في قواعد أكثر صرامة في الدنمارك بشأن لمّ شمل العائلات.

منع الاندماج

وستمنع هذه التغييرات اللاجئين من "الاندماج في الحياة البريطانية".

وفي حين أشارت بعض الأبحاث إلى أن سياسات الردع لا تؤثر إلا قليلاً على اختيار طالبي اللجوء لوجهتهم، إلا أن دراسة أجريت عام 2017 أشارت إلى أن "الترويج السلبي للدولة" في الدنمارك أثبت فعاليته في الحد من طلبات اللجوء.

وانخفض عدد طلبات اللجوء الناجحة إلى أدنى مستوى له منذ 40 عامًا في الدنمارك، حيث تم ترحيل 95% من طالبي اللجوء المرفوضين من البلاد.

لكن البعض يعتقد أن هذه التغييرات قد تُلحق الضرر بالأجيال القادمة التي تسعى إلى ملاذ آمن من الحرب والاضطهاد والعنف.

وقال إنفر سولومون، الرئيس التنفيذي لمجلس اللاجئين: "هذه التغييرات الجذرية لن تردع الناس عن خوض غمار المعابر الخطرة، لكنها ستمنع، ظلماً، الرجال والنساء والأطفال من الاستقرار والاندماج في الحياة البريطانية.

ويُمثل وضع اللاجئ الأمان من الصراع والاضطهاد الذي فرّ منه الناس.

عندما لا يكون اللاجئون عالقين في طي النسيان، فإنهم يشعرون بانتماء أكبر، كأعضاء كاملين في مجتمعاتهم الجديدة، مع مستقبل مستقر لأنفسهم ولأطفالهم وللأجيال القادمة.

وحث سولومون الحكومة البريطانية على إعادة النظر في هذه الخطط غير العملية للغاية، والتي ستزيد أيضاً من تراكم الملفات والفوضى التي تُعالجها وزارة الداخلية.

وقال: بدلاً من ذلك، ينبغي عليها ضمان أن يتمكن اللاجئون الذين يعملون بجد ويساهمون في بريطانيا من بناء حياة آمنة ومستقرة، وأن يردوا الجميل لمجتمعاتهم.