إيلاف من واشنطن: وفقاً لمصادر استخباراتية غربية قالت صحيفة "واشنطن بوست" إن تركيا تُحاول نشر رادارات داخل سوريا، وأشار التقرير إلى أن الرادارات في الأراضي السورية من شأنه أن يضر بقدرة إسرائيل على ضرب أهداف في إيران، وذلك لأن إسرائيل تستخدم المجال الجوي السوري للوصول إلى إيران.

قال مصدران استخباراتيان غربيان لصحيفة جيروزاليم بوست يوم الخميس إن تركيا تحاول نشر رادارات على الأراضي السورية في الأسابيع الأخيرة ، وسط تصاعد المواجهة بين إسرائيل وتركيا بشأن وجود أنقرة في سوريا.

إن نشر الرادارات في الأراضي السورية من شأنه أن يقيد بشكل كبير حرية عمل سلاح الجو الإسرائيلي في المجال الجوي السوري، كما حدث في الضربات الأخيرة، حيث يمكن للرادارات التركية رصد نشاط الطائرات الإسرائيلية فوق البلاد.

كما سيجعل ذلك من الصعب على إسرائيل ضرب أهداف في إيران ، نظراً لأن إسرائيل تستخدم المجال الجوي السوري للوصول إلى إيران.

بعد فترة وجيزة من سقوط نظام بشار الأسد العام الماضي، شنت إسرائيل غارات على قواعد عسكرية في سوريا ، بما في ذلك قواعد القوات الجوية السورية مثل قاعدة تي-4، خشية أن تقوم تركيا بإنشاء قواعد دائمة هناك ونشر طائرات بدون طيار.

وقال مسؤول أمني في ذلك الوقت، في حديث مع الصحفيين، إن احتمال قيام تركيا بإنشاء قاعدة عسكرية في سوريا يمثل "تهديداً محتملاً".

وأضاف المسؤول: "إن إنشاء قاعدة جوية تركية سيشكل انتهاكاً لحرية إسرائيل في العمليات الجوية في سوريا. هذا تهديد محتمل نعارضه بشدة. لقد ضربنا القواعد الجوية لنؤكد أننا لن نسمح بأي مساس بحرية عملياتنا الجوية".