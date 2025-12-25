إيلاف من لندن: أعربت المملكة العربية السعودية عن قلقها إزاء التحركات العسكرية التي نفذها المجلس الانتقالي الجنوبي مؤخراً في محافظتي حضرموت والمهرة شرقي اليمن، واصفة إياها بأنها تمت بشكل أحادي ودون تنسيق مع الجهات المعنية.

وأوضحت المملكة في بيان رسمي أن هذه التحركات جرت دون الحصول على موافقة مجلس القيادة الرئاسي اليمني، كما لم يتم التنسيق بشأنها مع قيادة التحالف العربي.

وحذرت الرياض من أن هذه الخطوات الأحادية أدت إلى تصعيد غير مبرر في المنطقة، مشيرة إلى أن ذلك ألحق الضرر بمصالح الشعب اليمني بمختلف فئاته وشرائحه.

كما أكدت المملكة أن هذا التصعيد يضر بالقضية الجنوبية التي يتبناها المجلس الانتقالي نفسه، بالإضافة إلى تأثيره السلبي على جهود التحالف العربي في اليمن.

ويأتي هذا البيان السعودي في سياق محاولات المملكة لاحتواء التوترات بين مختلف الأطراف اليمنية ودفع العملية السياسية قدماً نحو تحقيق السلام.