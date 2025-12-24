إيلاف من لندن: كُشِفَت تفاصيل رسالة العاهل البريطاني الملك تشارلز الثالث بمناسبة عيد الميلاد، حيث اختار إلقاءها خارج القصر.

أعلن قصر باكنغهام أن الملك تشارلز قرر تسجيل خطابه السنوي هذا العام من كنيسة السيدة العذراء داخل دير وستمنستر. ونشر القصر صورةً تُظهر الملك وهو يُلقي رسالته السنوية مجددًا خارج أسوار القصر التقليدية.

وقد صُوِّر الخطاب السنوي هذا العام في كنيسة السيدة العذراء داخل دير وستمنستر، وهي المرة الثانية التي يُسجِّل فيها الملك خطابه خارج مقر إقامته الرسمي.

وأوضح القصر أن اختيار الدير كموقعٍ للتصوير هذا العام يعكس أحد المحاور الرئيسية للرسالة، وهو الحج.

وتُحفظ تفاصيل ما سيقوله الملك سرًا حتى يُبثّ في تمام الساعة الثالثة عصرًا يوم عيد الميلاد. وتُعتبر هذه الرسالة دائمًا ذات طابع شخصي عميق من الملك، فهي خطاب نادر يُلقيه الملك دون استشارة الحكومة أو الحصول على موافقتها.

موقع الحج

وكان يُنظر إلى دير وستمنستر كموقع مثالي لتجسيد فكرة الحج، حيث يزوره الحجاج سنويًا لإحياء ذكرى إدوارد المعترف، الذي يقع ضريحه في قلب الدير. وتحيط بجدران مصلى السيدة العذراء 95 تمثالًا للقديسين، يعود تاريخها إلى بناء المصلى في القرن السادس عشر.

يتمتع الدير بأهمية ملكية بالغة، كونه موقع تتويج الملك نفسه، وتتويج كل ملك منذ عام 1066. ويُعد مصلى السيدة العذراء، الذي يحمل اسم هنري السابع، مدفنًا لخمسة عشر ملكًا وملكة، من بينهم إليزابيث الأولى، وماري الأولى، وماري ملكة اسكتلندا.

ويقع أسفل الممر المركزي سرداب هانوفر، حيث دُفن جورج الثاني وأفراد من عائلته. أما سرداب ستيوارت، فيقع في الممر الجنوبي، حيث يرقد تشارلز الثاني، وويليام الثالث، وماري الثانية، والملكة آن.

ومن المعلوم أن الملك يولي اهتمامًا خاصًا بمكان تصوير الرسالة كل عام، وقد فضّل مواقع مختلفة خارج القصور الملكية خلال العامين الماضيين.

في الصورة، التي التُقطت أثناء التصوير، تظهر أيضًا أشجار عيد الميلاد المضاءة بألوان زاهية، والتي استُخدمت في مناسبة ملكية أخرى في ديسمبر. كانت هذه الأشجار لا تزال داخل الدير بعد تصوير ترنيمة "معًا في عيد الميلاد" التي ستقدمها أميرة ويلز، والتي ستُبث ليلة عيد الميلاد.

