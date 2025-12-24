إيلاف من دبي: أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، فوز البروفيسور المصري نبيل صيدح بجائزة "نوابغ العرب" عن فئة الطب لعام 2025.

#فيديو | محمد القرقاوي يجري اتصالاً مرئياً مع الدكتور نبيل صيدح لإبلاغه بفوزه بـ #جائزة_نوابغ_العرب 2025 عن فئة الطب pic.twitter.com/g72A5xxRBT — 24.ae | الإمارات (@24emirates24) December 24, 2025

وقال الشيخ محمد بن راشد في تدوينة عبر منصة "إكس": "نبارك اليوم للفائز بجائزة نوابغ العرب عن فئة الطب لعام 2025، الدكتور نبيل صيدح، من مصر، مدير وحدة أبحاث الغدد العصبية الحيوية في معهد مونتريال للأبحاث السريرية".

وأضاف: "قدّم إسهامات علمية رائدة في فهم صحة القلب وتنظيم مستويات الكوليسترول، وركز في دراساته على العمليات الحيوية التي تتحكم في كيفية تعامل الجسم مع الدهون، مما ساهم في تطوير جيل جديد من الأدوية تستخدم اليوم على نطاق واسع لخفض الكوليسترول وتقليل مخاطر أمراض القلب. نشر أكثر من 820 بحثاً علمياً، وتمّ الاستشهاد بأبحاثه أكثر من 71 ألف مرة".

وتابع الشيخ محمد بن راشد: "الطب رسالة إنسانية، ومنطقتنا كان لها فضل كبير، على مدى قرون، في تطوير علومه، وممارساته، وأدواته، وأبحاثه. وجائزة نوابغ العرب تعيد البوصلة إلى مسارها الصحيح، لتحتفي بما يقدّمه الإنسان العربي، وتُظهره قدوةً للأجيال".

وأجرى رئيس اللجنة العليا لجائزة نوابغ العرب، محمد القرقاوي، اتصالا هاتفيا مع الدكتور صيدح لإبلاغه رسميا بفوزه بالجائزة.

وخلال الاتصال أعرب الدكتور نبيل صيدح، عن بالغ امتنانه لحصوله على جائزة نوابغ العرب، مؤكدا فخره بقدرة العرب على تحقيق إنجازات طبية تساهم في مساعدة الناس، خاصة أصحاب الأمراض المتعددة.

وأوضح أنه تخرج في كلية العلوم عام 1969، وانتقل بعدها إلى الولايات المتحدة الأميركية للحصول على الدكتوراة ثم استقر بعدها في كندا.

وتعد مبادرة نوابغ العرب —المعروفة بـ"نوبل العرب"—أكبر مبادرة عربية للاحتفاء بالمواهب الاستثنائية في مجالات الاقتصاد والعلوم والتكنولوجيا والطب والآداب والعمارة، بهدف تعزيز النهضة المعرفية وتحفيز الهجرة العكسية للعقول العربية.

