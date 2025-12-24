إيلاف من لندن: أعلن الإعلامي اللبناني نديم قطيش مغادرته رسميًا قناة “سكاي نيوز عربية”، بعد مسيرة مهنية امتدت لخمس سنوات وصفها بـ«الاستثنائية»، شهدت محطات بارزة على المستويين التحريري والإداري، ومواكبةً لأحداث إقليمية ودولية مفصلية.

وقال قطيش، في بيان نشره عبر حسابه على منصة “إكس”، إن يوم أمس (الثلاثاء) كان «يومًا استثنائيًا في سكاي نيوز عربية»، عبّر خلاله عن امتنانه للمشاعر والمحبة التي حظي بها، معتبرًا أن التجربة التي عاشها داخل القناة كانت حصيلة «عمل عشر سنوات لا عامين فقط».

كان يوم أمس يومًا استثنائيًا في سكاي نيوز عربية.

يومٌ من الامتنان والمشاعر والمحبة، التي لا تُنتجها إلا خمس سنوات استثنائية.

انضممتُ إلى القناة صيف 2020 مقدّمًا لبرنامج "الليلة مع نديم"، أحد أبرز البرامج في تاريخ القناة، والذي حمل أسلوبي الخاص في التحليل النقدي السياسي الساخر،… — Nadim Koteich (@NadimKoteich) December 24, 2025

وأوضح أنه انضم إلى القناة في صيف عام 2020 مقدمًا برنامج «الليلة مع نديم»، الذي اعتبره من أبرز برامج القناة، وجسّد أسلوبه الخاص في التحليل السياسي النقدي الساخر، بوصفه امتدادًا لتجربته السابقة في برنامجه «DNA» على قنوات المستقبل والحدث والعربية.

وأضاف قطيش أنه تولّى مطلع عام 2024 إدارة القناة، وقاد واحدة من أوسع عمليات التطوير في تاريخها على المستويين التحريري والتقني، مشيرًا إلى قيادته فريق العمل خلال فترات بالغة التعقيد، شملت تغطية حربَي غزة ولبنان، وسقوط نظام الأسد، والحرب الإسرائيلية على إيران، إضافة إلى الانتخابات الرئاسية الأميركية.

وأشاد قطيش بالدعم الذي تلقّاه من الإدارة العليا وزملائه، مخصًّا بالذكر رئيس مجلس الإدارة الدكتور سلطان الجابر، الذي حضر شخصيًا للتعبير عن التقدير، رغم ازدحام جدول أعماله، بحسب تعبيره.

كما لفت إلى إشرافه، إلى جانب فريق الإدارة والتحرير، على انتقال القناة إلى مقرها الرئيسي الجديد في جزيرة ياس بأبوظبي، واصفًا هذه المرحلة بأنها من أبرز محطات التطوير المؤسسي في تاريخ القناة.

وأشار قطيش إلى أن عمله أتاح له لقاء عدد من قادة العالم وصنّاع القرار، من بينهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس السوري أحمد الشرع، إضافة إلى مشاركته في اجتماعات رفيعة المستوى أسهمت في تعميق فهمه للسياسات الدولية والإقليمية.

وختم قطيش بيانه بالتأكيد على أن مغادرته تأتي «من موقع القوة والنجاح»، معربًا عن ثقته في قدرة الفريق على مواصلة المسار، ومشيرًا إلى تحقيق القناة خلال السنوات الأخيرة نسب نمو سنوية تجاوزت 25%، وعشرات مليارات المشاهدات ومئات الملايين من التفاعلات عبر مختلف منصاتها، دون الكشف عن تفاصيل دقيقة التزامًا بخصوصية المؤسسة.

وأكد قطيش أنه يتطلع إلى مرحلة جديدة، يعود فيها إلى دوره المفضل كصانع محتوى، معتبرًا أن «الآتي سيكون أفضل وأكثر إثارة».