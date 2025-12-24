  • العدد 9008 الأربعاء 24 ديسمبر 2025
إيلاف
دقائق قليلة فصلت بين الإقلاع والكارثة

مقتل رئيس أركان الجيش الليبي في تحطم طائرته بتركيا

  • بي. بي. سي.
رئيس الأركان التركي سلجوق بيرقدار أوغلو مع رئيس أركان الجيش التابع لحكومة الوحدة الوطنية الليبية محمد الحداد (يمين) في أنقرة، في 23 ديسمبر/كانون الأول 2025
أعلن رئيسُ حكومةِ الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد دبيبة، مساء الثلاثاء، مقتل رئيس أركان الجيش التابع لحكومة الوحدة الفريق أول ركن محمد الحداد، بعد فقدان الاتصال بالطائرة التي كانت تقلّه عقب وقت قصير من إقلاعها من أنقرة.

وتحدث الدبيبة عن مقتل مرافقين لحداد، وهم رئيس أركان القوات البرية في الحكومة الفريق ركن الفيتوري غريبيل، ومدير جهاز التصنيع العسكري في الحكومة العميد محمود القطيوي، ومستشار رئيس الأركان العامة للجيش حكومة الوحدة محمد دياب، والمصور بمكتب إعلام رئيس الأركان العامة في الحكومة محمد محجوب.

وأعلن وزير الداخلية التركي العثور على حطام الطائرة التي كانت تقلّ رئيس أركان الجيش الليبي، والتي فُقد الاتصال بها بعيد إقلاعها من أنقرة مساء الثلاثاء.

وقال الوزير علي يرلي كايا في منشور على منصة إكس إنّ "حطام الطائرة التي أقلعت من مطار أنقرة-أسنبوغا متوجّهة إلى طرابلس، عثرت عليه قوات الدرك على بُعد كيلومترين جنوب قرية كسيكَفاك، في قضاء هايمانا" الواقع على مسافة نحو خمسين كيلومتراً إلى جنوب شرق العاصمة التركية.

وأوضح الوزير عبر منصة إكس أنّ "الاتصال فُقد عند الساعة 20:52 (17:52 توقيت غرينتش) مساء الثلاثاء مع الطائرة الخاصة من طراز فالكون 50، وتحمل الرقم 9H-DFJ، والتي أقلعت من مطار أنقرة إيسنبوغا عند الساعة 20:10 متجهة إلى طرابلس".

وأضاف أنّ "طلب هبوط اضطراري ورد من محيط منطقة هايمانا، لكن لم يتم التمكن من الاتصال بالطائرة بعد ذلك"، موضحاً أنّ "الطائرة كانت تقلّ خمسة أشخاص، بينهم رئيس أركان القوات المسلحة الليبية، الفريق محمد علي أحمد الحداد".

وبثت قنوات تلفزيونية تركية خاصة، فور إعلان الخبر، مشاهد تُظهر إضاءة في السماء ناجمة عن انفجار، على مقربة من الموقع المفترض الذي أطلقت فيه الطائرة إشارتها.

وترتبط تركيا بعلاقات وثيقة مع حكومة الوحدة الوطنية التي تتخذ من طرابلس مقراً لها، وتقدم لها دعماً اقتصادياً وعسكرياً.

"حداد رسمي"

أعلنت حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا الحداد الرسمي في عموم البلاد لمدة ثلاثة أيام، تُنكس خلالها الأعلام في كافة مؤسسات الدولة، وتُعلق المظاهر الاحتفالية والرسمية، وذلك حداداً على ضحايا الطائرة.

ووجّه الدبيبة بإيفاد وفد رسمي إلى أنقرة، للوقوف على ملابسات الحادثة، ومتابعة الإجراءات ذات الصلة، والتنسيق المباشر مع الجهات التركية المختصة، بما يضمن استكمال التحقيقات.

ولم يتضح بعد سبب تحطم الطائرة.

وقال وزير العدل التركي يلماز تونج إن هناك تحقيقاً جارياً في الحادث.

