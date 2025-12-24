إيلاف من واشنطن: اتهمت رسائل بريد إلكتروني للمدعي العام دونالد ترامب بالسفر على متن طائرة جيفري إبستين ثماني مرات في التسعينيات.

في إحدى الرحلات الجوية الموصوفة في السجلات التي تم الكشف عنها حديثًا، كان الركاب الثلاثة الوحيدون هم إبستين وترامب وامرأة تبلغ من العمر 20 عامًا تم حجب اسمها.

بحسب رسالة بريد إلكتروني من مدعٍ عام في نيويورك تشكل جزءًا من مجموعة جديدة من الوثائق المتعلقة بإبستين والتي نشرتها وزارة العدل الأمريكية يوم الثلاثاء، فإن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سافر على متن الطائرة الخاصة للمجرم الجنسي المدان جيفري إبستين "مرات أكثر بكثير مما تم الإبلاغ عنه سابقًا" .

في رسالة بريد إلكتروني مؤرخة في 7 يناير (كانون الثاني) 2020، كتب المدعي العام، الذي لم يُكشف عن هويته، أن سجلات الرحلات الجوية أظهرت أن ترامب سافر على متن طائرة إبستين الخاصة ثماني مرات خلال التسعينيات. ومن بين هذه الرحلات، أربع رحلات على الأقل كانت على متنها أيضاً غيسلين ماكسويل، شريكة إبستين. وتقضي ماكسويل حالياً عقوبة بالسجن لمدة 20 عاماً بتهمة مساعدة الممول الراحل إبستين في الاعتداء الجنسي على فتيات قاصرات.

في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي عام 2024، قال ترامب إنه "لم يكن قط على متن طائرة إبستين، أو في جزيرته 'الغبية'". ولم يتضمن البريد الإلكتروني للمدعي العام أي ادعاء بأن ترامب ارتكب أي جريمة. ولم يرد البيت الأبيض على الفور على طلب للتعليق على البريد الإلكتروني.

ترامب وإبستين وفتاة عمرها 20 عاماً

في إحدى الرحلات الجوية المذكورة في السجلات التي نُشرت حديثاً، كان الركاب الثلاثة الوحيدون هم إبستين وترامب وشابة تبلغ من العمر 20 عاماً حُجب اسمها. وجاء في الوثيقة: "في رحلتين أخريين، كان اثنان من الركاب امرأتين يُحتمل أن تكونا شاهدتين في قضية ماكسويل".

كان ترامب يعرف إبستين معرفة شخصية في التسعينيات وأوائل الألفية الثانية. وقد صرح ترامب بأن علاقتهما انتهت في منتصف العقد الأول من الألفية الثانية، وأنه لم يكن على علم أبداً بالاعتداءات الجنسية التي ارتكبها الممول. أُدين إبستين في فلوريدا عام 2008 بتهمة استغلال قاصر دون سن الثامنة عشرة في الدعارة. ووجهت إليه وزارة العدل تهمة الاتجار بالجنس عام 2019.

أصدرت وزارة العدل بيانًا على موقع X جاء فيه: "تحتوي بعض هذه الوثائق على ادعاءات كاذبة ومثيرة للجدل ضد الرئيس ترامب، تم تقديمها إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي قبيل انتخابات عام 2020. وللتوضيح: هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة وكاذبة، ولو كانت تتمتع بأي قدر من المصداقية، لكانت استُخدمت كسلاح ضد الرئيس ترامب بالفعل."

وأضافت: "ومع ذلك، وانطلاقاً من التزامنا بالقانون والشفافية، فإن وزارة العدل تصدر هذه الوثائق مع توفير الحماية القانونية المطلوبة لضحايا إبستين".

30 ألف صفحة جديدة

تتضمن أحدث نسخة من ملفات إبستين حوالي 30 ألف صفحة من الوثائق، مع العديد من التنقيحات، وعشرات مقاطع الفيديو، بما في ذلك عدة مقاطع يُزعم أنها صُوّرت داخل مركز احتجاز فيدرالي. عُثر على إبستين ميتًا في عام 2019 في سجن بنيويورك، واعتُبرت وفاته انتحارًا.

في رسالة بريد إلكتروني أخرى، كتب شخص مجهول الهوية في عام 2021 أنه كان يراجع مؤخراً البيانات التي حصلت عليها الحكومة من هاتف ستيف بانون، مساعد ترامب السابق، ووجد "صورة لترامب وغيسلين ماكسويل". وقد حجبت الحكومة أجزاءً من الرسالة تشير إلى هوية المرسل والمستلم.

تضمن ملف آخر ضمن ما نشرته الحكومة صورة غير واضحة لترامب جالساً بجوار ماكسويل. وتطابق هذه الصورة صورة لهما في عرض أزياء بنيويورك عام 2000.

وقد تم نشر صورة بتاريخ 23 ديسمبر (كانون الأول) 2025، تظهر فيها سيدة الدعارة وشريكة إبستين، وهي غيسلين ماكسويل مع دونالد ترامب، الأمر الذي يجعل الضغوط على ترامب أكثر صعوبة.

قصة المكالمات الهاتفية

كما كشفت الحكومة عن عدة تقارير عن مكالمات هاتفية إلى خط ساخن تابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي تشير إلى ترامب، على الرغم من أنها لم تحدد هوية الأشخاص الذين أجروا المكالمات أو تقدم أي إشارة إلى ما إذا كان المحققون قد تابعوا المكالمات أو وجدوها ذات مصداقية.

ادعى أحد المتصلين أنه كان يقود سيارة ليموزين لترامب في عام 1995 وسمعه يجري مكالمة هاتفية في الجزء الخلفي من السيارة خاطب فيها شخصًا ما باسم "جيفري" وذكر في مرحلة ما أنه اعتدى على فتاة.

نشرت الحكومة يوم الثلاثاء مقطع فيديو يُزعم أنه يُظهر إبستين راكعًا داخل زنزانته، إلا أن تحقيقًا أجرته وكالة رويترز كشف أنه على ما يبدو مقطع مُولد حاسوبيًا ظهر لأول مرة على مواقع التواصل الاجتماعي عام 2020، أي بعد عام من وفاته. ووفقًا لرسالة بريد إلكتروني نُشرت أيضًا يوم الثلاثاء، فقد تم تقديم المقطع إلى وزارة العدل من قِبل شخص ادعى أنه يُظهر لحظة وفاة إبستين.

وكانت إدارة ترامب، قد نشرت الأسبوع الماضي مجموعة كبيرة من ملفات إبستين في محاولة للامتثال لقانون جديد يجبر على الكشف عن هذا الموضوع الحساس سياسياً.

ومع ذلك، احتوت الإصدارات الصادرة يومي الجمعة والسبت على تنقيحات واسعة النطاق، مما أثار غضب بعض الجمهوريين ولم يفعل الكثير لتهدئة فضيحة تهدد الحزب قبل انتخابات التجديد النصفي لعام 2026.

قلل ترامب، يوم الاثنين، من أهمية ملفات إبستين. وفي حديثه للصحفيين، قال إن هذه المواد "استُخدمت فقط للتغطية على نجاح هائل" حققه هو وزملاؤه الجمهوريون.

ينص قانون الشفافية الجديد، الذي أقره الكونجرس بأغلبية ساحقة الشهر الماضي، على الكشف عن جميع ملفات إبستين، على الرغم من جهود ترامب التي استمرت لأشهر لإبقائها سرية.

رد النائب الجمهوري توماس ماسي، الذي ساعد في قيادة القانون الذي يفرض الإفراج عن الملفات، في وقت متأخر من يوم الاثنين على تعليقات ترامب التي أعرب فيها عن استيائه من الإفراج عن وثائق إبستين.

كتب عضو الحزب الجمهوري من كنتاكي على موقع X: "يلقي ترامب باللوم عليّ بسبب مشروع قانون وقّعه في نهاية المطاف، بينما يدافع عن أصدقائه المصرفيين، وبيل كلينتون، والزوار "الأبرياء" لجزيرة الاغتصاب. في الوقت نفسه، تعمل المدعية العامة بام بوندي بجدّ على تنقيح وحذف ملفات إبستين التي يُلزمها القانون بنشرها بموجب مشروع قانوننا."