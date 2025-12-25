إيلاف من الرباط: تسلّمت القوات المسلحة الملكية المغربية الدفعة الأولى من المدرعات القتالية ذات العجلات WhAP 8x8، المصنعة محليا بشراكة مع شركة Tata Advanced Systems Ltd الهندية، بحسب ما كشفت عنه الشركة في بيان مقتضب نشرته الخميس على منصتها الالكترونية.

ويعكس هذا الحدث التقدم النوعي في مسار توطين المملكة المغربية للصناعات العسكرية الدفاعية وتعزيز الشراكات الاستراتيجية في هذا المجال.

القوات المسلحة الملكية المغربية تتسلم أول دفعة من مدرعات محلية الصنع

ووفقاً للشركة الهندية، جرى تصنيع هذه المدرعات داخل المصنع الجديد بمدينة برشيد بجهة الدار البيضاء–سطات، الذي يمتد على مساحة 1800 متر مربع، وافتتح في سبتمبر الماضي تزامنا مع الزيارة التاريخية التي قام بها وزير الدفاع الهندي، راجناث سينغ، إلى المغرب. كما يأتي هذا المشروع تنفيذا لاتفاقية استثمار وُقّعت بين المملكة المغربية ودولة الهند، ضمن تعاون ثنائي يهدف إلى نقل التكنولوجيا ورفع القدرات الصناعية الدفاعية الوطنية.

ويرتكز المشروع على استراتيجية تدريجية لرفع نسبة الإدماج المحلي، إذ بلغت في مرحلتها الأولى نحو 35% من المكونات، على أن ترتفع إلى 50% خلال السنوات المقبلة، بدعم من برامج تكوين وتأهيل الموردين والكفاءات المغربية، بما يعزز القيمة المضافة المحلية، والمساهمة في خلق فرص شغل مؤهلة، وترسيخ موقع المغرب كمنصة إقليمية للصناعات الدفاعية، في سياق توجه استراتيجي يوازن بين تلبية الحاجيات الأمنية وتعزيز السيادة الصناعية للمملكة.

وتتميز مدرعات WhAP 8x8 بقدرات عملياتية متقدمة، تشمل حركية عالية، وأنظمة حماية ودروع متطورة، إضافة إلى قوة نارية ملائمة لمتطلبات ساحة المعركة الحديثة، ما يجعلها إضافة نوعية لمنظومة الدفاع العسكري المغربي.