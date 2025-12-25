إيلاف من لندن: قد يكون عيد الميلاد أجمل أوقات السنة، لكن ليس بالنسبة لبعض رؤساء وزراء بريطانيا عبر التاريخ.

من الحروب إلى الأزمات الاقتصادية والمشاكل الصحية، لم تخلُ حياة رئيس الوزراء البريطاني من التحديات في أعياد الميلاد الماضية.

وتقول قناة (سكاي نيوز) البريطانية إن أحد مستمعي بودكاست "الخلل الانتخابي"، أرسل سؤالاً لحلقة الأسئلة والأجوبة اليوم، يسأل فيه عن أسوأ رئيس وزراء في التاريخ.

وقالت: طلبنا من المؤرخ دان سنو أن يستعرض التاريخ ليكشف الإجابة.

وفي إجابته، أوضح سنو أن اللورد نورث، الذي شغل منصب رئيس الوزراء من عام ١٧٧٠ إلى ١٧٨٢، "تلقى نبأ الهزيمة النكراء في يوركتاون أواخر نوفمبر ١٧٨١" خلال حرب الاستقلال الأميركية.

وقال سنو: "يا إلهي، لقد انتهى كل شيء!"، وللمرة الأولى كان محقًا. لقد زالت تلك المستعمرات الأميركية الثلاث عشرة - لقد كان عيد ميلاد بائسًا. أمضاه يبحث عن طوق نجاة أو حكيم، لكنه لم يجد أيًا منهما. في فبراير، أقرّ بالهزيمة، وغادر منصبه في غضون أسابيع."

ووفقًا لسنو، يُعدّ رئيس الوزراء غودريتش في ديسمبر 1827 مرشحًا آخر لجائزة أسوأ رئيس وزراء في تاريخ الولايات المتحدة. وقال المؤرخ إنه كان "مضطربًا للغاية وفي حالة يرثى لها".

وتابع سنو: "كان يعاني من انهيار سياسي، وكانت زوجته تعاني من أزمة نفسية حادة".

عندما استقال غودريتش في يناير 1828، كان يبكي بشدة لدرجة أن الملك "أعطاه منديلًا".

وأضاف سنو: "لم يخدم سوى 144 يومًا، وهي واحدة من أقصر فترات رئاسة الوزراء، وهو رقم قياسي تم تحطيمه مؤخرًا وسط إشادة واسعة".

القرن العشرين

وبالانتقال إلى القرن العشرين، قال سنو: "قرر ستانلي بالدوين الدعوة إلى انتخابات عامة مبكرة في ديسمبر 1923. لقد قرر كان ينوي فرض تعريفات جمركية، وكان يسعى للحصول على تفويض شعبي. ظنّ أنها ستُحفّز الانتعاش الاقتصادي.

وقال المؤرخ سنو: "تخيّلوا ذلك، لم ينجح الأمر. فقد أغلبيته المريحة. حاول تمرير برنامجه في البرلمان في يناير - لكنه خسر واستقال."

واضاف: "الآن، الرجل الذي يُهيمن على ساحة أعياد الميلاد المُخيبة للآمال، كان، حسنًا، مُهيمنًا في العديد من المجالات الأخرى - نحن نتحدث عن ونستون تشرشل،" قال سنو.

وقال سنو إن السير ونستون "كشف عن نفسه عن طريق الخطأ" أمام الرئيس الأميركي فرانكلين روزفلت في ديسمبر 1941 - في إشارة إلى عندما دخل الزعيم الأمريكي عليه عاريًا على ما يبدو خلال زيارة للبيت الأبيض.

قال المؤرخ أيضًا إن السير ونستون "يبدو أنه تعرّض لسلسلة من النوبات القلبية خلال عيد الميلاد".

أزمة السويس

كذب خليفة السير ونستون في منصب رئيس الوزراء المحافظ، أنتوني إيدن، على البرلمان في 20 ديسمبر 1956 فيما يتعلق بأزمة السويس.

وقال سنو: "كان تحت تأثير المخدرات، إن كان هذا عذراً".

وأضاف: "أصيب بحمى شديدة خلال عيد الميلاد، واستقال لأسباب صحية، وأخرى تتعلق بتآمر الجميع ضده في التاسع من يناير".

وفي القرن الحادي والعشرين، لم يكن عيد ميلاد غوردون براون عام ٢٠٠٨ سعيداً على الإطلاق، إذ كان "يحاول استقرار النظام المالي والحفاظ على أغلبيته البرلمانية"، على حد قول سنو.

استيقظ رئيس الوزراء في اليوم التالي لعيد الميلاد على عنوان رئيسي في صحيفة ديلي ميل يقول: "مؤامرة جديدة للإطاحة بغوردون براون". وأضاف سنو: "قال لاحقاً إنها كانت فترة عصيبة. متى لم تكن كذلك؟ مساكين".