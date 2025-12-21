إيلاف من لندن: اصطحب ولي العهد البريطاني الأمير ويليام ابنه الأمير جورج إلى مشروع لرعاية المشردين لأول مرة، حيث ساعد الأب والابن في إعداد غداء عيد الميلاد السنوي.

قام أمير ويلز وابنه الأمير جورج بزيارة مفاجئة إلى مؤسسة "ذا باسيدج" في منطقة فيكتوريا، في لندن، صباح الثلاثاء، وهي مؤسسة كان أمير ويلز يزورها مع والدته، الأميرة ديانا، عندما كان طفلاً.

وفي مقطع فيديو وصور نشرها قصر كنسينغتون، يظهران وهما يرتديان مآزر، ويشاركان في تحضير الغداء مع رئيسة الطهاة كلوديت.

كما ساعدا في تعبئة طرود الرعاية، وصنعا الكعك الصغير، وزينا شجرة عيد الميلاد التي كانت موجودة سابقًا في دير وستمنستر لحضور حفل ترانيم عيد الميلاد الذي أقامته أميرة ويلز.

وقال ميك كلارك، الرئيس التنفيذي لمؤسسة "ذا باسيدج"، الذي اصطحب العائلة المالكة في جولة تعريفية، إن الأمير جورج كان يطرح الكثير من الأسئلة "تمامًا مثل والده"، مضيفًا: "لطالما تحدث الأمير ويليام، خلال طفولته، عن حديث والدته - كما وصفه هو - عن أهمية النظر إلى الحياة خارج أسوار القصر.

وأضاف: "وقد لمستُ هذا الأمر بوضوح لدى جورج أيضًا. وبدا لي أن هذه العائلة تسعى جاهدة لضمان تنشئة أبنائها على وعي أكبر بما يحيط بهم، وضرورة ضمان دعم ورعاية الفئات الأكثر ضعفًا في المجتمع، على وجه الخصوص".

وقال كلارك: "أعتقد أن جورج تأثر بشدة بتجربة العمل الذي نقوم به، ولو لمحة بسيطة عنه."

أهمية خاصة

وأشار إلى أن لمؤسسة "ذا باسيدج" مكانة خاصة في قلب أمير ويلز. فقد اصطحبته والدته لزيارة المؤسسة والاطلاع على أنشطتها الخيرية عندما كان في الحادية عشرة من عمره.

وهذه التجرية ساهمت هذه التجربة في إلهام التزامه بمعالجة مشكلة التشرد وإنشاء برنامج "هوم ووردز" الذي أطلقه عام ٢٠٢٣، والذي يأمل أن يُثبت إمكانية القضاء على التشرد.

وخلال الزيارة، وقّع الأمير جورج في سجل الزوار على نفس الصفحة التي وقّع عليها والده وجدته الراحلة في ١٤ ديسمبر ١٩٩٣.

وقال متحدث باسم قصر كنسينغتون مقر غقامة ولي العهد: "كان من المهم لأمير ويلز أن يُطلع الأمير جورج على عمل مؤسسة "ذا باسيدج" وأن يقضي بعض الوقت في التطوع مع فريقها".

وأضاف: "لقد استمتع كلاهما كثيرًا بلقاء الموظفين والمتطوعين والمستفيدين من خدمات المؤسسة، بالإضافة إلى التعرّف أكثر على عملها الخيري".

وقال"إن التفاني الذي أبدته مؤسسة "ذا باسيدج"، بل والمنظمات العاملة في قطاع مكافحة التشرد، في عيد الميلاد وعلى مدار العام، أمرٌ لا يُقدّر بثمن."